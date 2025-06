Grey’s Anatomy du 11 juin 2025 : la suite de la saison 21 ce soir sur TF1

Publicité





Grey’s Anatomy du 11 juin 2025 – Ce mercredi soir à la télé, TF1 débute la diffusion de la saison 21 de votre série médicale « Grey’s Anatomy ». Au programme aujourd’hui, deux nouveaux épisodes inédits.





A suivre dès 21h10 sur TF1, mais aussi en streaming vidéo puis replay sur TF1+.







Grey’s Anatomy du 11 juin 2025 : vos deux épisodes de ce soir

« Ce qui se passe à Oakland » : Amelia et Simone s’engagent dans une opération cérébrale innovante et particulièrement risquée. De leur côté, Teddy et Bailey participent à une conférence médicale où ils font la connaissance du Dr Cass Beckman. Parallèlement, Jo peine à contenir son agacement face à un gynécologue-obstétricien plus jeune qu’elle.

« Une bonne leçon » : Bailey accueille au Grey Sloan un chirurgien de renom qu’elle admire, afin de l’assister sur un cas particulièrement complexe. En parallèle, Teddy, Owen, Jules et Ben unissent leurs forces pour tenter de sauver un patient transpercé par un pic de glace.



Le casting

Avec : Ellen Pompeo (Meredith Grey), Chandra Wilson (Miranda Bailey), Kevin McKidd (Owen Hunt), James Pickens Jr. (Richard Webber), Kim Raver (Teddy Altman), Caterina Scorsone (Amelia Shepherd)