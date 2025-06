Secret Story, le prime ce soir sur TFX : qui sera éliminé ? Le téléphone rouge de retour ! (26 juin 2025)

Publicité





Secret Story 13, le prime du jeudi 26 juin 2025 – Ce soir à la télé, Christophe Beaugrand vous donne rendez-vous à partir de 21h10 en direct sur TFX pour suivre le second prime en direct de Secret Story 13. Un prime à l’issue duquel un second habitant sera éliminé et quittera définitivement la maison des secrets.





Une soirée à suivre également en streaming et en replay sur TF1+.







Publicité





Secret Story, le programme du prime du 26 juin 2025

☎️ Ce soir dans Secret Story, Le téléphone rouge fait son grand retour et on peut vous dire qu’il va faire trembler la Maison des Secrets ! Avec La Voix, préparez-vous à une soirée pleine de dilemmes, rebondissements et coups de théâtre.

🎭 Après Théo la semaine dernière, un second habitant sera éliminé en fin de soirée. Qui de Damien, Dréa, Ethan ou Mayer quittera définitivement l’aventure. ?



Publicité





Et ce n’est pas tout : la mission secrète d’Aïmed sera révélée ! A-t-il réussi à faire croire que son frère jumeau avait pris sa place ? A-t-il été démasqué ? Réponse ce soir dans un prime à ne pas manquer !

Sondage Secret Story 13 nominations 2, qui doit rester ?