C dans l’air du 26 juin 2025 : les invités et le sommaire

C dans l’air du 26 juin 2025, invités et sommaire – Ce jeudi et comme chaque soir sur France 5, Caroline Roux vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C dans l’air ». Quels sont les invités et le sommaire de l’émission aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 17h25 sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







C dans l’air du 26 juin 2025 : invités et le sommaire

⬛ Fabrice Leggeri, député européen affilié au Rassemblement National et membre du groupe Les Patriotes pour l’Europe, sera notre invité. Il évoquera les doutes entourant une éventuelle candidature de Marine Le Pen, les projets politiques de Jordan Bardella, ainsi que la position géopolitique du RN dans un contexte international tendu.

⬛ Arbres arrachés, routes inondées, toitures envolées… Ce jeudi matin, de nombreuses communes se réveillent sous le choc après des orages d’une rare violence. Le bilan est lourd : deux morts, dix-sept blessés et 100 000 foyers privés d’électricité, malgré une alerte orange émise par Météo-France.



Une nouvelle tempête s’annonce : celle des démarches et indemnisations, pour des sinistrés de plus en plus confrontés à la répétition de catastrophes climatiques. Car en France, le dérèglement climatique est déjà une réalité, avec +1,7 °C depuis 1900.

Face à l’inaction de l’État, plusieurs ONG et citoyens sinistrés saisissent le Conseil d’État pour exiger un renforcement du Plan national d’adaptation au changement climatique, jugé insuffisant. Ils réclament des actes, pas des mots, alors que sécheresses, canicules et inondations s’intensifient. Le gouvernement défend un plan censé préparer le pays à +4 °C d’ici 2100, mais jugé trop lent et trop faible par les plaignants.

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C dans l’air » ce jeudi 26 juin 2025 à 17h40 sur France 5. Rediffusion à 23h55.