Secret Story : un anniversaire ce soir dans la maison des secrets ! (11 juin 2025)

Lancée hier soir sur TF1, la saison 13 de Secret Story démarre sur les chapeaux de roue ! Et ce soir, l’ambiance est à la fête dans la maison des secrets : Célia, l’une des nouvelles habitantes, célèbre ses 21 ans entourée de ses camarades. Ballons, musique, gâteau et bonne humeur sont au rendez-vous pour cette première grande soirée de la saison.











Le clan de la maison principale s’est mobilisé pour faire de cet anniversaire un moment inoubliable. Entre complicité, fous rires et quelques pas de danse improvisés, les premiers liens se tissent déjà — et les stratégies aussi, à n’en pas douter…

Un contraste frappant avec l’atmosphère bien plus calme — pour ne pas dire morose — de la maison de cristal, la seconde maison où d’autres candidats vivent une toute autre expérience. Là-bas, l’ambiance est beaucoup plus feutrée : ennui, silences gênants et regards perdus dans le vide. Les habitants sont jaloux de l’effervescence de la maison voisine…

Une soirée pleine de surprises à suivre en live sur TF1+, exclusivement pour les abonnés premium. Restez connectés, car dans Secret Story, tout peut basculer… 💥



