Demain Nous Appartient spoiler : Judith et Jordan se retrouvent... (vidéo épisode du 16 juin)

Demain nous appartient spoiler – Judith est de retour à Sète dans votre feuilleton quotidien « Demain nous appartient ». La fille d’Alex et Chloé est revenue des Etats-Unis pour soutenir sa famille et profiter de l’été avec ses amis. Et dans quelques jours, elle va retrouver Jordan…











Judith retrouve Jordan à La Paillote. Elle lui raconte sa nouvelle vie à San Francisco, les deux anciens amants renouent doucement, sous le regard intrigué de Charles… Le frère de Violette ne tarde pas à soupçonner la nature réelle de leur relation. Après des débuts un peu maladroits, Judith et Jordan finissent par se détendre et savourer leurs retrouvailles…

Jordan ne serait-il pas encore sensible au charme de Judith ? Elle sait déjà qu’il est en couple avec Violette et le tâcle sur son âge…

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1966 du 16 juin 2025 : les retrouvailles de Jordan et Judith

