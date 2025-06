Star Academy : Charles Doré dévoile le clip de son single « Je pars mais je reste » (VIDÉO)

Publicité





Révélé au grand public en tant que demi-finaliste de la dernière saison de la Star Academy, Charles Doré poursuit son ascension musicale avec un tout premier single prometteur. Il vient de sortir le clip de « Je pars mais je reste », une reprise pleine de peps du titre original de Philippe Campion.











Avec sa voix singulière et son interprétation à fleur de peau, Charles offre une relecture de cette chanson méconnue. Le clip, sobre et intimiste, fait débat sur les réseaux sociaux, certains fans le jugeant trop old school.

Disponible dès aujourd’hui sur YouTube et toutes les plateformes de streaming, « Je pars mais je reste » marque un tournant dans la carrière de ce jeune artiste au talent prometteur. Une première pierre posée avec justesse sur le chemin d’une carrière solo que beaucoup suivent déjà de très près.

VIDÉO le clip de Charles Doré « Je pars mais je reste »



