Top Chef du 4 juin 2025 : l’épisode 11 ce soir sur M6, qui sera éliminé ?

Publicité





Top Chef du 4 juin 2025 – Stéphane Rotenberg vous donne rendez-vous ce soir sur M6 pour suivre l’épisode 11 de la saison 16 de « Top Chef ».





ARTICLE PLUS RÉCENT : Top Chef : qui a été éliminé lors de l’épisode 10 du 28 mai 2025 ? (résumé + replay)

Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne ou en replay et streaming vidéo sur M6+







Publicité





Top Chef du 4 juin 2025, le programme de l’épisode 11

Les candidats ont 24 heures pour faire leurs preuves dans le palace le plus étoilé d’Europe ! Leur mission : sublimer les produits les plus simples en créant des plats d’une gastronomie exceptionnelle, du petit-déjeuner servi en room service jusqu’au dîner dans l’élégante salle de restaurant. Un défi de taille, sous l’œil attentif des chefs dégustateurs.



Publicité





Mais cette étape marque aussi un véritable tournant dans la compétition. À la surprise générale, deux nouveaux prétendants font leur entrée : les vainqueurs du concours parallèle des brigades cachées, chacun coaché par un grand nom de la cuisine française, Éric Frechon et Fabien Ferré. Intégrés au concours comme les autres candidats, leur arrivée bouleverse l’équilibre du jeu à l’approche des quarts de finale.

Au terme de cette journée intense, un candidat devra quitter définitivement l’aventure.

Rappel de la présentation de la saison 16

Pour sa 16e saison, Top Chef s’associe au Guide Michelin pour mettre en lumière les talents gastronomiques de demain, célébrer l’excellence et la créativité culinaires, et valoriser le métier de cuisinier. Grande nouveauté cette année : le vainqueur de cette édition ouvrira un restaurant éphémère dès le lendemain de la finale et pourra prétendre à la récompense ultime – une première Étoile Michelin. Tout au long de la compétition, les inspecteurs du prestigieux guide rouge jugeront les candidats comme dans un véritable restaurant, jusqu’à la grande finale. Les chefs emblématiques du concours, Hélène Darroze, Stéphanie Le Quellec, Philippe Etchebest, Paul Pairet et Glenn Viel, conservent leur rôle essentiel. Ils auront la mission de recruter, guider et sélectionner les candidats afin de les mener jusqu’au bout de l’aventure.

« Top Chef », c’est ce soir sur M6.