Tennis Majorque : suivre la finale Moutet / Griekspoor en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

Tennis Majorque ATP – le match Moutet / Griekspoor en direct, live et streaming, c’est le match de tennis à ne pas manquer ce samedi près-midi. Le tournoi de tennis ATP 250 de Majorque, en Espagne, se termine aujourd’hui avec la finale entre le français Corentin Moutet et néerlandais Tallon Griekspoor.





Un match à suivre cet après-midi à partir de 15h sur Eurosport.







Corentin Moutet affronte ce samedi Tallon Griekspoor en finale du tournoi ATP de Majorque. Le Français, impressionnant de créativité cette semaine, vise son premier titre sur gazon après avoir dominé Alex Michelsen en demi-finale.



En face, le Néerlandais, tête de série n°4, n’a pas perdu un set du tournoi et s’appuie sur sa puissance et sa régularité au service. Leur confrontation promet un duel serré entre le jeu varié de Moutet et la solidité de Griekspoor, qui mène 2-0 dans leurs face-à-face.

ATP Majorque Moutet / Griekspoor en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et rendez-vous directement sur Eurosport à partir de 15h.

Sur le site de l’ATP Tour, suivez le score de la rencontre en live et le résultat final.

Moutet / Griekspoor, finale du tournoi de tennis de Majorque, un match à suivre aujourd’hui sur Eurosport.