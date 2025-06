Publicité





Reportages découverte du 28 juin 2025, sommaire et reportages – Nouveaux numéros de votre magazine « Reportages découverte » ce samedi après-midi avec Anne-Claire Coudray. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend avec le sommaire de votre émission à suivre dès 13h40 sur TF1 et sur TF1+.











Reportages découverte du 28 juin 2025 : au sommaire ce samedi

A 13h40 : « Futuroscope : Mission sensation ! » (inédit)

Inauguré en 1987, le Futuroscope a dû se réinventer en profondeur pour rester dans la course face aux mastodontes du divertissement. Son atout majeur : un univers résolument tourné vers le futur. Mais pour conserver sa place de 4ᵉ parc le plus fréquenté de France et dépasser chaque année les deux millions de visiteurs, l’innovation est une nécessité. Sensations fortes, immersions spectaculaires et effets spéciaux composent désormais la recette gagnante du parc. Cette année, le Futuroscope voit grand avec « Mission Bermudes », un grand huit aquatique inédit qui sera inauguré le 28 juin. Budget de l’opération : 25 millions d’euros.

A 14h50 « Dur dur d’être saisonnier ! » (inédit)



Sans eux, restaurants, hôtels, plages et stations de ski seraient à l’arrêt. Chaque année, plus d’un million de travailleurs saisonniers font battre le cœur de la France. Beaucoup enchaînent hiver et été, repartant tous les six mois à la chasse aux contrats, à un logement, parfois même à une nouvelle école pour leurs enfants. Déménagements, galères… Qui sont ces femmes et ces hommes de l’ombre, prêts à renoncer au confort et à la stabilité pour un mode de vie à la fois libre et exigeant ?