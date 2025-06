Tout pour la lumière du 16 juin : Victoria de retour, un incendie se déclare (résumé + vidéo épisode 1)

Publicité





Tout pour la lumière du 16 juin 2025 : résumés et vidéo de l’épisode 1 – C’est ce lundi que TF1 lance sa toute nouvelle série quotidienne « Tout pour la lumière ». Victoria fait son retour au studio Lumière mais un incendie va se déclarer… Sa fille est prise au piège dans les flammes !





Un épisode inédit à découvrir de 18h sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+ ici.







Publicité





Tout pour la lumière – résumé de l’épisode 1

À La Ciotat, les élèves affluent au Studio Lumière. Solenn demande à sa sœur Élise de faire sa vie de son côté. Éden retrouve Mohamed, et tous deux assistent à la fanfaronnade de Noah. L’arrivée remarquée de Tess, influenceuse millionnaire, agite le groupe.

Justine, directrice adjointe, souhaite la bienvenue et présente Joël, coach d’écriture. Les élèves suivront des cours de chant, danse et composition. À l’issue du cycle, l’un d’eux signera avec une maison de disques. En attendant, Mohamed entonne « J’irai où tu iras », bientôt rejoint par plusieurs camarades.



Publicité





Joël et Justine s’inquiètent de l’absence de Florence, directrice du Studio et épouse de Joël. Quand elle arrive enfin, elle semble ailleurs et chute dans les escaliers. À Avignon, Victoria et Max réprimandent leur fille Baya, exclue pour avoir fêté son anniversaire au lycée. Victoria se réjouit de passer du temps avec elle, mais reçoit un appel troublant d’un certain Éric.

Au Studio, Solenn et Maddie évoquent l’accident de Florence. Elles se moquent de Noah et préviennent Maddie de la sévérité de la prof de danse. À l’hôpital, Victoria et Baya découvrent que Florence est la mère de Victoria, qu’elle n’a pas revue depuis 20 ans. La médecin parle d’une tentative de suicide par surdose de morphine.

En cours de danse, Maddie peine à suivre, mais Marina la rassure. Solenn s’interpose face aux piques de Noah, qui apprend qu’il sera colocataire avec Maddie dans une maison louée par Éric, le père de Solenn.

Victoria et Baya se rendent justement au bar d’Éric. Baya veut visiter le Studio, mais sa mère refuse. Hadrien, fils d’Éric et ingénieur son, reconnaît Victoria, ancienne chanteuse. Dans le bar, Justine informe Victoria des difficultés financières du Studio. Depuis son départ, aucun élève n’a percé.

Éric, heureux de revoir Victoria, l’invite à parler à Joël. Pendant ce temps, Baya sympathise avec Mohamed et Éden, et entre dans le Studio. Victoria y entre aussi, émue, et retrouve son disque d’or accroché au mur. Mais Joël, amer, l’accueille froidement. Marina interrompt leur échange.

Sur la plage, Maddie, Noah et Solenn répètent. Élise, atteinte de TOC, rejoint le groupe maladroitement. Solenn l’isole pour l’aider à se calmer. Au Studio, Éden joue « Écris l’histoire » devant une Baya fascinée. Elle chante timidement pour lui, révélant que la musique est taboue dans sa famille.

Alors que Baya tente de se rapprocher d’Eden, l’alarme incendie se déclenche. Bloqués par les flammes, Éden et une Baya inconsciente sont retrouvés par Victoria, qui brave le feu pour sauver sa fille.

Tout pour la lumière – vidéo premières minutes de l’épisode 1 du 16 juin

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur TF1+, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…

Pour ne rien louper des infos et replay de Tout pour la lumière, rejoignez la page fans sur Facebook ici