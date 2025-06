Ici tout commence du 16 juin : Clotilde fait une nouvelle annonce, Vic de retour (résumé + vidéo épisode 1198 en avance)

Publicité





Ici tout commence du 16 juin 2025, résumé et vidéo extrait épisode 1198 – C’est une grande pression qui attend les élèves de l’institut cette semaine dans votre série « Ici tout commence ». Et pour cause, Clotilde a décidé de virer le dernier de chaque promo à l’issue des examens !





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Ici tout commence du 16 juin – résumé de l’épisode 1198

Teyssier a délégué l’organisation des examens de fin d’année à la cheffe Armand. Et sa première décision fait déjà grand bruit à l’Institut : Clotilde a convoqué l’ensemble des élèves dans la salle du Double A pour leur en faire part. Les épreuves débutent dès demain, et les moins performants seront tout simplement exclus de l’école ! Il s’agit d’une moyenne du contrôle continu et des notes des examens.

Plus tard, les élèves découvrent le classement du contrôle continu dans chaque promo. Coline est dernière et a très peur. Angèle tente de rassurer sa fille et informe Stanislas qu’elle ne peut pas lui dire la vérité pour l’instant… Déçu, Stanislas appelle Laetitia, qui lui propose une super opportunité à Paris ! Coline surprend la conversation et comprend qu’il est sur le départ… A Carla, Coline confie quelle est amoureuse…



Grosse surprise à l’institut : Vic est déjà de retour pour passer ses examens ! Avec Enzo à la coloc, Vic reçoit un message de son médecin… Elle aura les résultats de son traitement en fin de semaine.

Ici tout commence du 16 juin 2025 – extrait vidéo

Ici tout commence, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1.