« Tout pour la lumière » : Lou (Secret Story 12) aperçue dans la nouvelle série de TF1

Publicité





Révélée l’an dernier en tant que finaliste de Secret Story saison 12, Lou continue de faire parler d’elle ! Les fidèles téléspectateurs de TF1 ont eu la surprise de la retrouver dans un tout autre registre cette semaine, dans la nouvelle série musicale de la chaîne, « Tout pour la lumière ».











Publicité





C’est dans l’épisode qui sera diffusé ce vendredi 27 juin (déjà disponible sur TF1+ premium) que Lou est apparue, dansant au Studio Lumière aux côtés des autres artistes de la série. Une performance remarquée par les fans, qui n’ont pas tardé à l’identifier et à lui envoyer de nombreux messages sur Instagram.

Face à l’engouement, Lou a confirmé sur ses réseaux qu’il s’agissait bien d’elle :

« Effectivement c’est moi ! Il y a plein de gens qui m’ont dit que j’avais un sosie dans ‘Tout pour la lumière’. Non c’est pas un sosie ! C’est une chouette expérience, j’ai dansé pour la série un peu au début du tournage et après je n’avais plus le temps.«

Un joli clin d’œil pour celle qui s’était fait une place dans le cœur du public grâce à sa personnalité solaire dans Secret Story. Si sa participation à « Tout pour la lumière » reste ponctuelle, elle prouve une nouvelle fois sa polyvalence artistique.



Publicité





Faut-il s’attendre à revoir Lou prochainement à l’écran ? Affaire à suivre… Et notez que Léo, son faux frère l’an dernier dans Secret Story, rejoint « Plus belle la vie, encore plus belle » cette semaine sur TF1. Il avait sa tout première scène dans l’épisode d’aujourd’hui.