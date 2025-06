C dans l’air du 25 juin 2025 : les invités et le sommaire

Publicité





C dans l’air du 25 juin 2025, invités et sommaire – Ce mercredi et comme chaque soir sur France 5, Caroline Roux vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C dans l’air ». Quels sont les invités et le sommaire de l’émission aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 17h25 sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







C dans l’air du 25 juin 2025 : invités et le sommaire

⬛ Arrivé aux Pays-Bas pour un sommet crucial de l’OTAN, Donald Trump s’est félicité d’un engagement inédit des 32 membres : un effort massif d’investissement dans la défense. Il affirme que les Européens et le Canada vont « très bientôt » atteindre 5 % du PIB, comme il le réclame depuis des années.

Mais derrière cette « victoire », beaucoup d’experts y voient un compromis flou, destiné à calmer Washington. En réalité, les 5 % promis d’ici la fin de la décennie se décomposent en 3,5 % pour la défense militaire et 1,5 % pour la sécurité au sens large, sans calendrier précis.



Ce sommet, soigneusement orchestré, vise à éviter une nouvelle crise diplomatique après le coup d’éclat de Trump au G7. Depuis son retour au pouvoir, il presse les alliés d’augmenter leurs dépenses, menaçant sinon de ne plus les défendre. Hier encore, il a jeté le doute sur l’article 5 de l’Alliance, jugeant qu’il pouvait « se définir de plusieurs façons ».

En marge du sommet, Trump a rencontré Volodymyr Zelensky, en quête d’armes et de sanctions contre Moscou. Autre moment scruté : les débuts du nouveau chancelier allemand, Friedrich Merz, qui entend renforcer le rôle de l’Europe face à une Amérique jugée de moins en moins fiable.

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C dans l’air » ce mercredi 25 juin 2025 à 17h40 sur France 5. Rediffusion à 23h55.