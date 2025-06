Tout pour la lumière spoilers : l’heure des révélations, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés et vidéo du 30 juin au 4 juillet 2025)

Publicité





La semaine prochaine, on peut déjà vous dire que l’heure va être aux révélations chez les familles Vargas et Delaunat. De grandes tensions vont éclater entre Victoria et sa fille, qui veut rester au studio Lumière.

Quant à Marina, son plan est révélé au grand jour… Et Noah décide de jouer les cupidons.

Tout pour la lumière spoilers, les résumés pour la semaine du 30 juin au 4 juillet 2025

Lundi 30 juin 2025 (épisode 11) : Au Studio Lumière, le retour de Victoria ne fait pas que des heureux… De son côté, Noah joue les cupidons auprès de Mohamed. Pour La fête de la musique, Elise reçoit une aide inattendue.

Mardi 1er juillet 2025 (épisode 12) : Les soupçons de Victoria se précisent. Marina prépare son départ en douce. Elise découvre l’impensable sur sa sœur…

Mercredi 2 juillet 2025 (épisode 13) : Entre mensonges et révélations, le torchon brûle chez les Vargas. Maddie fait la gaffe du siècle ! Au Comète, Julian vole des cœurs… et en brise d’autres.

Jeudi 3 juillet 2025 (épisode 14) : L’heure des révélations a sonné chez les familles Vargas et Delaunat ! Les manigances de Marina éveillent quelques doutes… Maddie se laisse charmer par la mélodie d’un élève.

Vendredi 4 juillet 2025 (épisode 15) : Sur les réseaux, le hater n’a pas dit son dernier mot. Au Studio Lumière, le plan de Marina est révélé au grand jour. Julian tente le tout pour le tout avec Hadrien.



