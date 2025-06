Secret Story : Anita et Romy victimes de racisme ? Christophe Beaugrand réagit

Publicité





La soirée d’hier a été particulièrement tendue dans la maison des secrets de Secret Story. Lors du live diffusé entre 21h et minuit sur TF1+ Premium, les abonnés ont assisté à un moment de grande tension entre plusieurs habitants, provoquant le malaise d’Anita et de Romy. Anita a notamment fondu en larmes, un passage interrompu brutalement par la coupure du live — ce qui a immédiatement suscité l’incompréhension et la colère de nombreux téléspectateurs.











Sur les réseaux sociaux, plusieurs internautes dénoncent des faits de harcèlement et même des propos à connotation raciste visant les deux jeunes femmes de la part de Constance et Marianne. De nombreux messages de soutien ont afflué pendant la nuit, accompagnés d’appels à la production pour protéger Anita et Romy et sanctionner les fautives.

Face à l’ampleur des réactions, Christophe Beaugrand, animateur emblématique de Secret Story, a pris la parole ce samedi matin sur X (ex-Twitter) pour rassurer les fans :

« Les amis, je lis vos messages avec attention, j’en tiens compte. Et je transmets vos remarques à la production, ne vous en faites pas », a-t-il écrit.

Un message qui se veut apaisant, mais qui n’a pas totalement calmé la colère de certains téléspectateurs, toujours choqués par la scène et inquiets pour l’état psychologique des candidates.



Reste à savoir si la production de Secret Story réagira officiellement dans les prochaines heures, alors que l’émission fait face à une polémique grandissante entre le bien-être des habitants et la double élimination du dernier prime.