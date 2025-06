Un Si Grand Soleil du 11 juin : Fabrice a disparu, la rupture de Louis et Laurine (résumé épisode 1661 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 11 juin 2025, spoiler résumé de l’épisode 1661 en avance – Qu’est-ce qui vous attend demain dans votre feuilleton de France 3 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du mercredI 11 juin 2025.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Publicité





Un homme prépare un sac avec des affaires, de l’argent liquide et la carte d’identité de Fabrice Guillon. On ne voit pas son visage, on ne sait donc pas si c’est vraiment lui… Il prend la route en direction de l’Espagne.

C’est toujours très tendu entre Cécile et Florent pendant qu’Achille et Margaux rigolent ensemble. Achille et Cécile partent ensemble. Florent essaie encore de joindre Fabrice mais il est sur messagerie. Il s’inquiète, il doit pointer au commissariat ce matin. Margaux pense qu’il n’oubliera pas, il vient de sortir de prison. Margaux lui conseille de passer chez lui s’il est vraiment inquiet…



Publicité





Chez les Laumière, Laurine se moque de Louis qui débarrasse la table. Elle lui dit qu’ils ont du personnel pour ça. Marceau appelle Louis, il a trouvé un acheteur pour son entreprise ! Louis est surpris, Marceau dit que ce n’était pas prévu mais il a un acheteur motivé. Il lui propose de venir le rencontrer à l’entrepôt. Louis lui demande ce qu’il va devenir, Marceau lui assure qu’il est protégé contractuellement, on ne pourra pas le virer. Louis file à l’entrepôt.

Sur place, Louis découvre que c’est Vasquez l’acheteur ! Il est sous le choc, Marceau réalise qu’ils se connaissent et précise à Louis que la vente est déjà conclue, ils n’ont plus qu’à signer ! Après que Marceau ait raccompagné Vasquez, Louis lui dit qu’il ne peut pas lui vendre à lui ! Il lui explique tout, Marceau est désolé mais il ne renoncera pas à l’offre de Vasquez à cause de ses états d’âme. Louis dit qu’il va démissionner, Marceau lui dit que c’est son choix et il ne le retiendra pas.

Johanna demande à Florent s’il a une sa réponse sur la demande de protection de Florent. Il lui dit que Cécile a refusé, Johanna comprend que c’est tendu. Elle lui dit qu’avec Yann, à chaque fois qu’ils ont été face à face dans une affaire, ils ont failli ne pas s’en remettre…

Elise a découvert un type qui harcelait Iris sur l’appli de rencontres. Un homme qu’elle avait fini par bloquer. Ils n’ont que son pseudo, ils galèrent à obtenir son nom. Thierry les rejoint, il les informe que Fabrice Guillon n’est pas venu au commissariat et il est sur messagerie. Becker prévient Cécile.

Muriel et Boris sont dans le bureau d’Elisabeth. Elle les interroge sur la soirée des entrepreneurs, Muriel laisse la parole à Boris. Il est contraint d’avouer qu’il n’y ait pas allé. Elisabeth est contrariée, Muriel précise que ça s’est bien passé. Elisabeth parle à Boris, elle lui demande s’il y a un problème entre lui et Muriel. Il assure que non. Elisabeth lui rappelle de ne pas mélanger sentiments et travail.

Cécile appelle Florent pour le prévenir que Fabrice ne s’est pas présenté à son contrôle judiciaire, elle le place donc de nouveau en détention provisoire. Florent est outré, il lui dit que c’est ridicule et l’envoie balader. Elle dit appliquer la loi et raccroche.

Louis annonce à Laurine qu’il démissionne, elle ne le comprend pas et lui dit qu’il ne réussira pas avec des principes. Louis regrette d’avoir céder ses parts à Marceau et lui reproche de ne pas la soutenir. Catherine intervient. Louis s’en prend à elle, elle l’accuse d’avoir tout arrangé avec son mec pour l’évincer. Laurine défend sa mère, Louis est convaincu que Catherine a tout organisé, elle a voulu l’humilier. Il lui dit de retourner dans les jupes de sa mère et s’en va.

Margaux rentre, Achille bosse ses maths. Il l’interroge sur Cécile et Florent, qui vont rentrer tard. Il s’inquiète de l’ambiance entre eux. Elle lui dit que c’est cette affaire qui leur prend la tête mais ça va s’arranger.

Thaïs est avec Louis, elle le comprend après ce que Vasquez lui a fait. Elle lui demande ce qu’il va faire, Louis ne sait pas. Il n’arrive pas à se projeter. Et ce qui le rend fou, c’est la victoire de Catherine. Elle a réussi à les séparer. Thaïs lui dit que tous les couples se disputent mais Louis pense que c’est mort. Il pleure.

Catherine est avec Marceau, elle lui parle de Louis. Marceau est désolé, il est prêt à renoncer à cette vente. Catherine lui dit de ne surtout pas faire ça, Louis est un minable et Laurine a ouvert les yeux sur lui. Ils en sont enfin débarrassés ! Pendant ce temps là, Boris est avec Laurine, qui est mal. Il propose de rester avec elle mais elle a besoin d’être seule.

Au commissariat, Elise rejoint Cécile et Becker pour faire le point. Fabrice est introuvable, son téléphone est éteint. Cécile pense qu’il est en fuite. Elle hurle sur Becker pour qu’il le retrouve !

A LIRE AUSSI : Un Si Grand Soleil Spoiler : Florent en danger de mort, Yves prêt au pire ! (épisode du 13 juin)

Pour ne rien louper des infos et replay de « Un si grand soleil », rejoignez la page fans sur Facebook ici

Un si grand soleil, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 20h40 sur France 3. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de France.tv.