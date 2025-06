The Power du 10 juin : Giovanni a-t-il été éliminé ? Réponse ! (résumé, spoiler + replay épisode 47)

Publicité





The Power, résumé détaillé de l’épisode 47 du mardi 10 juin 2025 – C’est parti pour l’épisode 47 de la saison 2 du jeu de télé-réalité « The Power » sur W9. On retrouve les joueurs alors que Delta a réuni tous les joueurs pour une annonce.











Le Power Player a choisi l’un d’eux pour participer à un jeu et tenter de remporter un indice : Nathalie ! Elle participe à un blind test et elle réussit à remporter l’indice ! L’indice, c’est une lame de laboratoire avec une goûte de sang. Elle pense, à juste titre, que le Power Player a peur de la vue du sang. Elle compte se blesser pour vérifier !

A peine de retour dans le salon, Nathalie se blesse. Mélanie déteste la vue du sang et s’en va, tout comme Maxence ! Manon comprend que c’est son indice et fait l’effort de rester. Résultat, Nathalie soupçonne Mélanie.

Nathalie parle avec Manon, qui jure sur ses enfants. Mais elle sait que Manon a déjà menti en jurant sur ses enfants. Du coup, Nathalie pense que Manon peut être le Power Player.



Delta annonce une soirée Murder Party. Une scène de crime a été installée… Tout le monde mène l’enquête. Et il n’y a plus de clan, auprès de Mélanie et Giovanni elle tourne les soupçons vers Antoine.

Delta lance le plus gros bouleversement du jeu : elle annonce une surprise de taille, ils vont tous se rendre dans la salle de cérémonie pour un défi collectif. Face à eux, des ballons indices avec des codes. Ils ont 4min pour récupérer tous les codes. C’est parti et les lumières se mettent à clignoter. A la fin, tout le monde remarque que Giovanni a disparu !

Spoiler : Giovanni n’a pas éliminé

Dans l’épisode de demain, Delta annonce que Giovanni n’est pas éliminé ! Il est isolé et coupé du monde, il ne peut donc pas avoir d’indice pour démasquer le Power Player ! Mais il reste en course pour la victoire. Elle ajoute que le Power Player va faire disparaitre encore deux autres players ! Ils sont désormais tous les cibles du Power Player. Et tout le monde aura une confrontation avant la cérémonie finale.

The Power, le replay du 10 juin

