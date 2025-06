Un Si Grand Soleil du 18 juin : Louis à terre, Margot traumatisée (résumé épisode 1666 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 18 juin 2025, spoiler résumé de l’épisode 1666 en avance – Qu’est-ce qui vous attend demain dans votre série quotidienne « Un si grand soleil » ? Si vous avez hâte d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du mercredi 18 juin 2025.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Cécile fait son footing. De son côté, Hugo conseille à Florent de ne pas trop se focaliser sur ce qu’elle lui a dit. Il est convaincu que les mots de Cécile ont dépassé sa pensée. Ce n’est en rien sa faute. La banque appelle Florent, ils ont oublié leur rendez-vous.

Catherine rappelle à Laurine que Pascal vient diner ce soir et lui demande si elle a des nouvelles de Louis. Laurine dit qu’elle n’en veut pas, ils se sont tout dit. Laurine demande ensuite à sa mère si elle a tout calculé avec Pascal pour le déposséder de sa boite. Catherine assure que non. Laurine lui rappelle qu’elle ne l’aimait pas et ça ne serait pas son premier coup tordu. Mais Catherine dit que Louis ne peut s’en prendre qu’à lui-même.



Florent vient récupérer quelques affaires, il croise Cécile. Il lui dit qu’il va rester chez Hugo et Sabine le temps que la pression redescende. Cécile pense qu’il a raison, ils doivent réfléchir à ce qu’ils veulent vraiment.

Louis attend Laurine devant l’hôpital, il s’excuse et retire tout ce qu’il a dit. Mais Laurine le traite de looser, elle le trouve pathétique et confirme leur rupture. Vasquez appelle Louis pour lui dire qu’il est officiellement le nouveau PDG de sa boite. Louis lui explique qu’il démissionne.

Levars est avec Yves, qui veut démontrer qu’il n’était pas dans son état normal après le décès de sa soeur. On doit penser qu’il a perdu le contrôle, il risque 20 ans de prison. Mais Yves voulait rendre justice.

Louis est avec Thaïs, il est à terre. Et il reçoit une notification, Vasquez a officialisé le rachat de sa boite sur Instagram. Il dit qu’il lui a tout pris, il renonce à sa soirée avec Thaïs et préfère rentrer.

Becker annonce à Cécile que Yves a été reconnu en possession de ses moyens par la psy. Pendant ce temps là, Catherine accueille Marceau avec Boris et Laurine. Ils font connaissance. Marceau explique avoir fait une année de médecine avant de changer de voix. Ils trinquent.

Marc retrouve Louis, il écrit sa lettre de démission pour Vasquez. Marc lui dit de voir tout ça comme une expérience même si c’est dur à encaisser. Il lui conseille une double licence pour apprendre ce qui lui manque mais Louis se voit comme un looser.

Marceau remercie Catherine pour l’invitation, ses enfants sont charmants. Catherine reconnait que Laurine n’a pas été chaleureuse mais ça aurait pu être pire.

Cécile retrouve Achille et Margot. Achille a préparé à manger pour Cécile, il lui demande où est Florent. Elle lui dit qu’ils font une pause. Margot revoit la scène avec Yves, elle est terrifiée…

