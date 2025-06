Secret Story : Pimprenelle, Marianne et Théo nominés, qui doit rester ? (SONDAGE)

Publicité





Secret Story 2025 nominations semaine 1 – Déjà une semaine que l’aventure a débuté pour les habitants de la maison des secrets de Secret Story 2025. Et c’est ce mardi qu’avaient lieu les premières nominations de la saison !











Les habitants sont passés au confessionnal pour désigner un candidat à sauver parmi les habitants de la maison de cristal. Ils ont sauvés Dréa, les nominés sont donc Pimprenelle, Marianne et Théo ! L’un d’eux sera éliminé par les votes du public et quittera la maison des secrets à l’issue du prime de jeudi soir.

Qui doit rester et continuer l’aventure Secret Story ? A vous de décider et de voter ! Et donnez-nous votre avis en votant à notre sondage.

Sondage Secret Story 13 semaine 1 : qui doit rester ?