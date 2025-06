Un Si Grand Soleil du 19 juin : Emma suivie, Muriel embrasse Boris (résumé épisode 1667 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 19 juin 2025, spoiler résumé de l'épisode 1667 en avance – Que va-t-il se passer demain dans votre feuilleton de France 3 « Un si grand soleil » ? Si vous avez hâte d'en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l'épisode du jeudi 19 juin 2025.





Elise arrive de bonne heure au commissariat. Elle annonce à Becker qu’ils ont retrouvé une voiture similaire à celle de Guillon en Espagne, calcinée. Ils pensent qu’il est surement toujours en Espagne, Elise ajoute qu’un téléphone portable a été retrouvé intact.

Margot est prête à retourner travailler, Cécile pense que c’est trop tôt. Elle trouve que ce n’est pas raisonnable, Margot dit que ça va aller.



Catherine et Marceau prennent le petit déjeuner avec Boris et Laurine. Il propose de l’accompagner au travail mais Catherine dit qu’elle peut faire appel à son chauffeur VTC. Ils partent ensemble. Boris fait remarquer à Laurine que leur mère est radieuse. Laurine la trouve ridicule et gênante.

Eliott vient récupérer Toma chez Muriel pour l’emmener à la crèche. Il insiste encore pour le spectacle de marionnettes tous les 3. Muriel va voir si elle peut.

Margot est de retour au cabinet, elle n’est pas bien… Florent et Johanna l’accueillent.

Marc est avec Marie-Sophie, il prépare un article sur Yves Cochin et ceux qui le défendent. Pendant ce temps là, Eliott est avec son nouveau chauffeur, Jordan. Il le briefe, Jordan lui assure qu’il va se donner à fond. Il lui dit que c’est lui seul qui s’occupe de Catherine Laumière.

Elisabeth est avec Boris et Muriel, elle constate que c’est toujours aussi tendu. Elle recadre Boris et demande ensuite à Muriel de régler le problème en crevant l’abcès.

Eliott est avec Catherine, il lui parle de ses perspectives d’agrandissement pour son entreprise. Elle trouve le projet très beau. Catherine lui demande de lui envoyer son business plan. Si elle est convaincue, elle investira !

Florent vient présenter ses excuses à Margot, il culpabilise. Margot lui assure que ce n’est pas de sa faute. De son côté, Cécile s’en prend injustement à Adam avant de s’excuser.

Alix est avec Adrien aux Sauvages, ils sont sous le choc de la prise d’otages d’Yves. Emma s’occupe du règlement, Adrien la regarde bizarrement…

Charles vient voir Eliott, qui pauffine son business plan pour Catherine Laumière, qui va peut être investir. Il lui parle de Muriel, il rêve toujours de travailler avec elle. Charles lui rappelle que c’est son ex… Chez L Cosmétiques, Muriel confronte Boris : quel est son problème ? Il lui dit qu’elle est jalouse… Il a des mots durs, Muriel le gifle et pleure. Il la rattrape et s’excuse, il lui dit qu’il ressent toujours la même chose pour elle. Ils s’embrassent et finissent chez Muriel…

Emma est dans la rue, elle rentre et appelle Lucas. Elle se sent suivie dans la rue et panique. Elle se met à courir et monte dans le tramway.

Un si grand soleil, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 20h40 sur France 3. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de France.tv.