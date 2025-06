"Mariés au premier regard" : Clémence et Malik toujours en couple ? Clémence sort du silence

Publicité





Depuis la diffusion du bilan de « Mariés au premier regard » lundi dernier sur M6, les téléspectateurs restent sur leur faim concernant l’avenir de Clémence et Malik. Le couple, qui avait décidé de rester marié face aux experts, semblait plus complice que jamais et s’apprêtait même à s’envoler pour un voyage romantique à l’île Maurice. Mais depuis… silence radio.











Sur les réseaux sociaux, de nombreux fans cherchent à savoir si Clémence et Malik sont toujours ensemble aujourd’hui. Pourtant, malgré les multiples questions, ni l’un ni l’autre n’a confirmé – ou infirmé – la poursuite de leur histoire après le tournage. Un mutisme qui alimente les rumeurs et surtout les doutes.

D’autant plus que, selon le blogueur Aqababe, aucun des couples de cette saison 2025 ne serait resté ensemble, laissant planer un sérieux doute sur la réalité de cette idylle entre Clémence et Malik.



Ce mercredi soir, Clémence a publié une story énigmatique sur Instagram, dans laquelle elle promet qu’elle va bientôt s’exprimer : « Bientôt la réponse les amis. Il me tarde aussi de partager ça avec vous.« .

En attendant une réponse claire, les fans scrutent les moindres indices, espérant avoir très bientôt la réponse à la question qui les obsède : Clémence et Malik sont-ils toujours en couple ? La réponse bientôt !