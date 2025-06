Un Si Grand Soleil du 20 juin : Elise fait une découverte, Adrien agresse Emma (résumé épisode 1668 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 20 juin 2025, spoiler résumé de l’épisode 1668 en avance – Qu’est-ce qui vous attend demain dans votre série quotidienne « Un si grand soleil » ? Si vous avez hâte d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du vendredi 20 juin 2025.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Boris et Muriel ont passé la nuit ensemble. Boris regarde Muriel se réveiller, il avait peur qu’elle regrette. Elle lui assure que non, mais elle veut pas que ça aille trop vite. Il est d’accord. Muriel lui propose un café, mais il doit repasser chez lui car s’il va au travail avec les vêtements de la veille ils seront grillés…

Au garage, Eliott sifflote, joyeux. Pendant ce temps là, Hugo assure à Florent qu’il peut rester autant de temps qu’il veut. Florent n’a pas reparlé à Cécile depuis 2 jours, il ne l’a pas appelée. Hugo lui demande s’il sait où il en est : il dit qu’il est fou amoureux d’elle, il ne comprend pas que l’affaire Guillon gâche tout. Hugo pense qu ça va s’arranger.



Adrien est à la Paillote, il laisse un gros pourboire à Emma. Il l’interroge sur sa blessure à la main, il est insistant. Il veut l’inviter à boire un verre, elle décline et précise qu’elle a un copain.

Catherine retrouve Eliott, il lui a imprimé son business plan. Catherine dit être déçue : il ne vise que 5 véhicules en 2 ans, c’est ridiculement peu et elle pensait qu’il avait plus d’ambition. Il doit voir grand : au moins 20 véhicules tout de suite ! Elle veut investir pour gagner de l’argent avec lui sur la base d’une stratégie solide et ambitieuse ! Elle dit qu’elle y croit, elle va investir en fonds propres. Elle va appeler son avocate et lui faire une proposition. Eliott la remercie.

Pendant ce temps là, Boris retrouve Laurine, plus heureux que jamais. Il lui avoue avoir passé la nuit avec Muriel. Elle lui dit qu’elle ne le consolera pas mais Boris pense que cette fois Muriel est prête.

Chez L Cosmétiques, Muriel et Boris travaillent ensemble sur une nouvelle campagne. Elisabeth les interrompt et découvre le changement d’ambiance entre eux. Elle se réjouit de les voir d’accords. Muriel dit avoir suivi ses conseils, elle a crevé l’abcès.

Marc interviewe un complotiste. Il fait ensuite écouter à Marie-Sophie. Le mec a fait plus de 40.000 vues avec son dernier posts, où il dit les mêmes bêtises… Il aimerait faire réagir des jeunes.

Eliott appelle Muriel, il lui ramène Tom ce soir. Il lui annonce qu’il a trouvé un investisseur pour « leur » projet. Elle est contente pour lui. Eliott espère qu’ils réaliseront ce projet ensemble, Muriel n’a pas envie de participer maintenant qu’ils sont séparés. Il lui dit de réfléchir.

Elise explique à Thierry qu’ils ont reçu les données de son téléphone. Il y avait un brouillon de sms de Fabrice pour Florent. Il disait qu’il irait bien à son contrôle judiciaire, Elise pense que ça ressemble pas à quelqu’un qui voulait partir…

Margot est mal, elle consulte une psychologue. Elle lui explique qu’elle a le droit d’aller mal, elle doit verbaliser.

Eliott se promène avec Eve et Toma. Eve pense que Muriel a raison, ce n’est pas très sain de bosser ensemble alors qu’ils sont séparés. Mais Eliott compte la convaincre. Eve lui dit qu’elle a tourné la page mais espère encore la retrouver.

Catherine est au téléphone avec Alix. Catherine se sent bien, elle s’amuse sans se poser de questions. Alix lui dit de ne pas oublier les copines.

Elisabeth file retrouver son mari au cinéma, elle laisse Boris et Muriel. Dès qu’elle s’en va, Boris et Muriel s’embrassent. Il a envie de passer la nuit avec elle, Muriel lui dit qu’ils vont rattraper le temps perdu.

Emma s’en va des Sauvages, elle laisse Victor fermer. Seule dans une ruelle, Emma est encore suivie… Un homme cagoulé est derrière elle, Emma se met à courir mais il la rattrape ! Il la plaque contre un mur, il a un couteau. Emma sort sa bombe lacrymogène et réussit à s’échapper ! L’homme enlève sa capuche, c’est Adrien !

Pour ne rien louper des infos et replay de « Un si grand soleil », rejoignez la page fans sur Facebook ici

Un si grand soleil, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 20h40 sur France 3. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de France.tv.