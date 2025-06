Un Si Grand Soleil Spoiler : Fabrice victime d’une tentative de meurtre ! (vidéo épisode du 9 juin)

Publicité





Un si grand soleil spoiler épisode 1659 du 9 juin 2025 – Les choses vont mal tourner pour Fabrice Guillon dans votre feuilleton quotidien de France 3 « Un si grand soleil ». Dans quelques jours, alors que Fabrice est libéré suite au vice de procédure, quelqu’un va tenter de le tuer !











Cécile organise une reconstitution et met la pression sur Becker pour trouver des éléments contre Fabrice. Sur place, Cécile pousse Fabrice dans ses retranchements et ça ne plait pas du tout à Florent…

Fabrice découvre que suite à l’article de Marc dans Midi Libre, il reçoit énormément de messages haineux. Et le soir, alors que Fabrice rentre chez lui, une voiture lui fonce dessus et manque de le tuer !

Pendant ce temps là à la Paillotte, David revient discuter avec Emma. Ils continuent de sympathiser et Emma lui confie qu’elle est en couple avec un certain Lucas. Victor, qui a un souci d’effectif à cause d’une agence d’interim, embauche Lucas pour une soirée. Le petit ami d’Emma lui fait fort impression.



