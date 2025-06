C dans l’air du 4 juin 2025 : les invités et le sommaire

Publicité





C dans l'air du 4 juin 2025, invités et sommaire













C dans l’air du 4 juin 2025 : invités et le sommaire

⬛ Après plus de cinq mois à la tête du département de l’Efficacité gouvernementale, Elon Musk a quitté l’administration Trump. Si la rupture semblait encore cordiale vendredi dernier, elle est désormais consommée. Sitôt parti, Musk a violemment critiqué sur X la nouvelle loi budgétaire de Trump, qualifiée « d’abomination répugnante ». Il déplore un texte qui creuse le déficit et sape le travail de son ancienne équipe.

La loi, surnommée « THE ONE, BIG BEAUTIFUL BILL ! » par Trump, prévoit 880 milliards de dollars de coupes, principalement dans les programmes de santé, tout en prolongeant les baisses d’impôts initiées lors de son premier mandat. L’opposition y voit un transfert massif de richesse vers les plus riches.



Adopté de justesse à la Chambre (215 voix contre 214), le texte suscite déjà des critiques chez certains républicains du Sénat. Sur les marchés, l’inquiétude monte : la dette américaine atteint 36 200 milliards de dollars (122 % du PIB) et continue de croître.

Pendant ce temps, Trump poursuit sa diplomatie-spectacle et durcit sa politique commerciale, alors que les indicateurs économiques se détériorent. Inflation, baisse de la consommation et risque de récession font craindre une crise majeure de la dette, alertent plusieurs économistes, dont le patron de JPMorgan, Jamie Dimon.

Alors, que révèle la rupture entre Musk et Trump ? Une crise de la dette est-elle imminente ? Quel bilan tirer de la diplomatie de Donald Trump ?

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C dans l’air » ce mercredi 4 juin 2025 à 17h40 sur France 5. Rediffusion à 23h55.