Vianney annonce son départ de The Voice et une pause dans sa carrière

Publicité





C’est dans une vidéo publiée sur Instagram en début de semaine que Vianney a pris ses fans par surprise. « Bonjour tout le monde. Je viens pas avec l’annonce la plus époustouflante ou la plus sexy du monde. En fait, c’est peut-être même l’inverse » débute le chanteur, qui annonce une pause dans sa carrière.





Devant la caméra, installé dans un décor champêtre, il s’est exprimé avec franchise : « Je ressens le besoin de me poser… Je vais continuer à faire de la musique… mais autrement ». Il confie vouloir prendre du recul, s’éloigner des réseaux sociaux, de la scène et même des interviews pendant plusieurs mois.







Publicité





✋ Fin d’un chapitre : The Voice

Dans cette même vidéo, le chanteur annonce également que la saison 14 de The Voice sera sa dernière en tant que coach : « Ça fait 5 ans que je mets tout mon coeur et tout mon temps au service de projets pour d’autres, avec d’autres et j’ai adoré ça. J’ai aussi essayé de transmettre un petit peu comme j’ai pu. Je pense à « The Voice » qui a été vraiment une des aventures les plus belles de ma vie. Mais c’est vrai que je ressens le besoin de de tourner ces pages là pour un temps, me retrouver un petit peu moi ». Vianney entend donc quitter l’émission, marquant la fin de son engagement sur TF1 après avoir participé depuis 2021.

🛠️ Un projet de cabane pour se recentrer

Ce qui rend cette pause particulièrement originale, c’est le nouveau projet qu’il dévoile : construire de ses mains une cabane, son refuge créatif. Il explique vouloir se ressourcer « plus seul, plus dans le silence, un peu plus loin » tout en y installant un piano, un lit, une table… « Je suis nul, j’y connais rien mais je sais que j’en ai besoin. Peut‑être qu’il faut que je sois un peu charpentier pour réapprendre à devenir chanteur ». Une façon symbolique de rebâtir son art depuis les pierres.



Publicité





🔄 Une pause mais pas un adieu

Il ne s’agit ni d’un retrait définitif ni d’un abandon total de la musique. Vianney précise qu’il honorera ses engagements en cours mais pour les mois à venir, il ambitionne une existence plus simple et plus inspirée. Il prévoit de s’enfermer cet hiver dans sa cabane pour composer de nouveaux titres, reprenant ainsi le chemin de la création sous une lumière plus intimiste.