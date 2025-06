Plus Belle La Vie du 25 juin 2025 : Luna et Chloé retrouvées entre la vie et la mort ! (résumé + extrait vidéo épisode 362 en avance)

Publicité





Plus belle la vie du 25 juin 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 362 de PBLV – Mathieu et Babeth vont finalement retrouver Chloé et Luna cet après-midi dans votre série quotidienne « Plus belle la vie, encore plus belle ». Mais elles sont au plus mal, elles ont perdu connaissance !





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







« Plus belle la vie, encore plus belle » du 25 juin 2025 – résumé de l’épisode 362

Chloé et Luna sont épuisées, déshydratées. À bout de forces, Luna se résout à puiser de l’eau dans la chasse d’eau des toilettes. Pendant ce temps, Idriss et Samuel enquêtent : après la révélation de Blanche selon laquelle Luna regardait une photo de Chloé avant sa disparition, ils examinent les photos sur le téléphone de Luna. L’une d’elles attire leur attention : on y voit Chloé avec sa fille, et une clé. Idriss remarque aussitôt que ce n’est pas celle de l’appartement où ils ont été reçus. Ils décident d’interroger le gardien.

De son côté, Luna fait boire Chloé, qui insiste pour qu’elle en prenne elle aussi. Mais les deux femmes sont à bout. Chloé perd connaissance. Luna, paniquée, craint le pire et s’effondre. Pendant ce temps là, Léa retrouve Babeth, qui revient de la mairie avec une info importante : Mouret possède une dizaine d’immeubles, dont plusieurs déclarés insalubres, et l’un d’eux fait l’objet d’un arrêté de péril. Babeth réalise que cet immeuble est situé juste derrière la résidence… et pense que c’est là que Chloé et Luna sont retenues ! Elle appelle immédiatement Mathieu et part avec lui. Léa lui recommande de prévenir Patrick, ce que Babeth promet de faire en route.



Mathieu et Babeth arrivent dans l’immeuble suspect. En découvrant qu’il s’agit du bâtiment C, Babeth fait le lien avec le « C’est bat » laissé par Luna. Ils tombent sur le gardien en train de casser un mur. Affolé, il prétend qu’il essayait de les faire sortir. Lui et sa femme jurent qu’ils ne voulaient pas que ça se termine ainsi. La femme du gardien perd les eaux. Babeth et Mathieu l’assistent pour l’accouchement. Pendant ce temps, Mathieu demande au gardien d’aller sauver Chloé et Luna.

Idriss explique à Patrick qu’il n’arrive plus à joindre le gardien. Son téléphone est éteint. Ils commencent à soupçonner qu’il a enlevé les deux femmes. Idriss part sur place. Patrick découvre que Babeth lui a laissé plusieurs messages et qu’elle est retournée à la résidence… Pendant ce temps, le bébé naît : une petite fille. Mais le gardien annonce à Babeth que Chloé et Luna sont mortes. En panique, elle fonce les retrouver… et les découvre allongées, inconscientes.

Au Mistral, Thomas organise un speed-dating gay sur les conseils de Vadim. Stressé, il confie à Zoé et Vadim qu’il ne sait plus draguer. Lorsque les rencontres commencent, Thomas est mal à l’aise. Son interlocuteur quitte la table avant même la fin. Plus tard, Thomas confie à Zoé qu’il n’attire personne. Vadim arrive avec Esteban et les présente. Vadim et Esteban repartent ensemble.

De son côté, Barbara propose à Jennifer une sortie entre amis avec Samuel et Louis. Mais Jennifer hésite, pensant que Samuel n’aura pas envie d’y aller. Barbara ne comprend pas, et Jennifer avoue redouter que ça ne passe pas entre Samuel et Louis à cause de son passé. Malgré tout, Barbara insiste. Sur la place, Gabriel croise Samuel et prend de ses nouvelles. Samuel assure que son dos va mieux, mais n’a toujours pas eu les résultats de son IRM. Gabriel, méfiant, lui propose de jeter un œil, mais Samuel prétexte une surcharge de travail au commissariat. Gabriel lui conseille alors de consulter Axel.

Jennifer parvient à convaincre Samuel de participer à la sortie avec Barbara, Louis et Yaël. Il promet de faire un effort avec Louis, ce qui enchante Jennifer. Ils se déclarent leur amour. Jennifer lui a même préparé une surprise pour leur soirée, mais Samuel dit devoir repartir travailler. Elle surprend un SMS d’une certaine « D » lui demandant s’il passera…

VIDÉO Plus belle la vie du 25 juin 2025 – extrait vidéo

