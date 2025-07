13h15 le samedi du 19 juillet : au sommaire aujourd’hui

Publicité





13h15 le samedi du 19 juillet 2025 : le sommaire aujourd’hui – Nouveau numéro de « 13h15 le samedi » cet après-midi avec Laurent Delahousse. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend ce samedi dans le numéro rediffusé et intitulé « Le feuilleton des Français ».





Rendez-vous dès 13h15 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Dans sa série « Le feuilleton des Français », le magazine est allé à la rencontre de celles et ceux qui font battre le cœur du pays, au plus près de l’actualité.

Pendant plusieurs mois, les équipes de « 13h15 » ont suivi des Français engagés, déterminés à faire entendre leur voix. Rien ne les arrête : qu’il s’agisse de sauver leur école, de maintenir leur commerce à flot ou de faire vivre leur exploitation, ils luttent au quotidien avec une énergie inébranlable.



Cet été, « 13h15 le samedi » revient sur quelques-unes de ces tranches de vie fortes issues de la saison 2024/2025. Parmi elles, Monique, dans les Hauts-de-France, tente désespérément de sauver son bar, « Au Cheval Blanc », menacé de liquidation judiciaire. Lou-Anne, jeune agricultrice, se bat pour vivre de sa passion dans un contexte agricole tendu. Et le rabbin Haïm Bendao, en pleine tourmente du conflit entre Israël et le Hamas, incarne un message d’espoir et de fraternité entre les religions dans les quartiers nord de Marseille.

Leur détermination finira-t-elle par triompher ?