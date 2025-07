Ici Tout Commence spoilers : le concours commence, un grand retour, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés et vidéo du 21 au 25 juillet 2025)

Publicité





Ici tout commence spoilers, résumés en avance et bande-annonce du 21 au 25 juillet 2025 – Impatient de découvrir ce qui va se passer la semaine prochaine dans votre feuilleton de TF1 « Ici tout commence » ? Alors c’est le moment ! En effet, comme chaque samedi, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.











On peut vous dire que la semaine va être marquée par le début du concours de la meilleure école de cuisine. Teyssier, Clotilde, Léonard, Solal, Zoé, mais aussi Gaspard et Carla, débarquent au sein de l’école de Castelmont. Sur place, Cardone est elle aussi présente. Et pour Léonard, c’est le vol d’un object cher à son coeur qui l’attend… On lui subtilise son pendentif, seul souvenir de sa mère !

A l’institut, Alice fait son grand retour, pour le plus grand bonheur de Gaëtan. Pendant ce temps là, Bérénice continue son travail acharné sur son dessert signature. Alice va lui venir en aide !

Quant à Souleymane et Kelly, ils vont devoir s’imposer face à Laetitia et Antoine…



Ici tout commence spoilers, les résumés pour la semaine du 21 au 25 juillet 2025

Lundi 21 juillet 2025 (épisode 1223) : A L’institut, Gaspard rend coup sur coup. En service, Mehdi met les petits plats dans les grands. A la coloc, Gaëtan fait grand bruit.

Mardi 22 juillet 2025 (épisode 1224) : A Castelmont, la brigade des majors tombe des nues. En cuisine, Bérénice est au bout du rouleau. De son côté, Malik se rend à l’évidence.

Mercredi 23 juillet 2025 (épisode 1225) : A l’ouverture du championnat, Castelmont lance les hostilités. Avec Bérénice, Alice change de méthode. Pour leur part, Souleymane et Kelly font bonne figure.

Jeudi 24 juillet 2025 (épisode 1226) : La séance détente de Léonard et Zoé vire au cauchemar. Tom fait une grande annonce à Milan. Face à leurs parents, Souleymane et Kelly tiennent la barre.

Vendredi 25 juillet 2025 (épisode 1227) : A Castelmont, la brigade des majors sent qu’il y a anguille sous roche. De leur côté, Antoine et Laetitia suivent le mouvement. Au Coffee shop, Tom prend ses désirs pour des réalités.

VIDÉO Ici tout commence spoilers la bande-annonce du 21 au 25 juillet 2025

vidéo à venir

