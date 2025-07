Publicité





66 minutes du 13 juillet 2025, sommaire et reportages – Ce dimanche soir et comme chaque semaine, Kareen Guiok Thuram vous donne rendez-vous sur M6 pour votre magazine « 66 minutes« . On vous propose dès maintenant d’en découvrir le sommaire.





66 minutes du 13 juillet 2025, sommaire

🔵 Un 14 juillet sur une aire d’autoroute

Les automobilistes l’apprécient pour sa vue imprenable. Chaque 14 juillet, quelque 2 000 personnes se donnent rendez-vous sur l’aire de repos d’Auriac, dans l’Aude, le long de l’autoroute A61. Ce site offre en effet un point de vue exceptionnel sur le feu d’artifice tiré depuis la cité médiévale de Carcassonne. Des visiteurs venus des quatre coins de la France, comme ce couple originaire de Lyon (Rhône), qui revient chaque année en camping-car spécialement pour l’événement. Dès 7h30 le samedi matin, les organisateurs se mettent à pied d’œuvre pour préparer cette grande soirée. Tout au long de la journée, animations et activités variées sont proposées afin de faire patienter et divertir les spectateurs jusqu’au clou du spectacle.



🔵 Grèce : la folie all inclusive

Cap sur la Grèce pour une immersion au cœur d’un hôtel « all inclusive ». Les formules « tout compris » n’en finissent pas de séduire, en particulier les touristes français. Popularisées par le Club Med dès les années 1950, elles connaissent un véritable regain depuis la fin de la crise sanitaire. Direction les coulisses d’un établissement grec qui promet des vacances de rêve… à prix mini. Comptez moins de 1 500 euros la semaine pour deux personnes, vols compris. Une fois sur place, plus besoin de sortir sa carte bancaire : repas, boissons, sports et animations sont entièrement pris en charge.

Le principal atout ? Tout est planifié, et le budget, parfaitement maîtrisé. Mais derrière cette apparente simplicité, une véritable machine s’active : formation des saisonniers, organisation des animations, et préparation de plus d’un millier de repas à chaque service. Parmi ces petites mains, de nombreux jeunes Français venus vivre l’expérience. Car ici, rien ne doit être laissé au hasard : les clients, ayant tout payé d’avance, attendent un séjour irréprochable.

Bienvenue en Grèce, destination plébiscitée par deux millions de Français en 2024, et plongée dans l’univers sans limites du « tout compris ».

