Wimbledon : la finale Sinner / Alcaraz en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

Publicité





Wimbledon 2025 tennis – Sinner / Alcaraz en direct, live et streaming, c’est le match à ne pas manquer cet après-midi sur le gazon londonien. Le tournoi de tennis de Wimbledon se termine ce dimanche 13 juillet 2025. Après la victoire d’Iga Swiatek hier chez les dames, place à la finale entre Yannik Sinner et Carlos Alcaraz.





A suivre cet après-midi à partir de 17h sur le Court Central en exclusivité sur beIN SPORTS.







Publicité





Carlos Alcaraz, 22 ans, double tenant du titre sur le gazon londonien (vainqueur en 2023 et 2024), vise un triplé historique. Il aligne actuellement une série impressionnante de 24 victoires consécutives. De son côté, Jannik Sinner, 23 ans et n° 1 mondial, dispute sa quatrième finale de Grand Chelem consécutive, après l’Open d’Australie, l’US Open et la finale perdue à Roland‑Garros le mois dernier.



Publicité





Ce duel est la suite logique de leur affrontement légendaire à Roland‑Garros, où Alcaraz avait renversé Sinner après avoir été mené deux sets à zéro et sauvé trois balles de match, en cinq heures et demie de jeu. Leur rivalité est désormais comparée à celle des géants Federer‑Nadal, tant elle fait vibrer le tennis mondial.

Reste à savoir si Sinner parviendra à inverser la tendance sur le gazon, face à un Alcaraz à l’aise dans cet environnement, et si la finale renouvellera l’intensité et le suspense de leur affrontement à Paris.

Sinner / Alcaraz en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous à partir de 17h sur beIN SPORTS.

Sur le site de Wimbledon, suivez le score de la rencontre en live.

Sinner / Alcaraz, finale messieurs du tournoi de tennis de Wimbledon 2025, un match à suivre aujourd’hui sur beIN SPORTS.