« Belle et Sébastien : nouvelle génération » : histoire et interprètes du film inédit ce soir sur M6 (31 juillet)

« Belle et Sébastien : nouvelle génération » : histoire et interprètes du film inédit d’M6 ce soir, jeudi 31 juillet 2025 – Ce jeudi soir, M6 diffuse le film inédit « Belle et Sébastien : nouvelle génération ». De quoi passer une belle soirée de vacances d’été en famille.





A découvrir dès 21h10 sur la chaîne ou sur M6+ via sa fonction direct.







« Belle et Sébastien : nouvelle génération » : le synopsis

Sébastien, 10 ans, passe ses vacances à contrecœur à la montagne chez sa grand-mère et sa tante. Il doit donner un coup de main à la bergerie, rien de bien excitant pour un garçon des villes comme lui… Mais c’est sans compter sur sa rencontre avec Belle, une chienne immense et maltraitée par son maître. Prêt à tout pour éviter les injustices et protéger sa nouvelle amie, Sébastien va vivre l’été le plus fou de sa vie.

Interprètes et personnages

Avec Robinson Mensah-Rouanet (Sébastien), Michèle Laroque (Corinne), Alice David (Noémie), Caroline Anglade (Cécile), Syrus Shahidi (Gas), Aurélien Recoing (Yves), Lou Lambrecht (Salomé), et Noa Faure-Duval (Lucas)



VIDEO bande-annonce