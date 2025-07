La stagiaire du 31 juillet 2025 : vos épisodes ce soir

Publicité





La stagiaire du 31 juillet 2025 – Ce vendredi soir, France 3 rediffuse des épisodes de la série « La stagiaire ». Au programme aujourd’hui, pas moins de 4 anciens épisodes à la suite !





Rendez-vous ce soir dès 21h10 sur la chaîne ou en avant-première puis replay sur France.TV







La stagiaire du 31 juillet 2025 : vos épisodes de ce soir

Les âmes perdues : Annabelle Marchand, gardienne de la paix, s’est effondrée au sein même du commissariat où elle exerçait, victime de violentes convulsions provoquées par une overdose. Pourtant, la jeune femme n’avait jamais présenté le moindre signe de consommation de drogue. S’agit-il d’un suicide ? Très vite, l’enquête révèle qu’Annabelle était récemment devenue la cible de harcèlement de la part de ses collègues…

Passionnément : Que s’est-il passé pour Ariane Bailly, une trentenaire retrouvée morte au bord d’un étang, tuée d’une balle en pleine poitrine ? Arrivée quelques semaines plus tôt pour participer aux vendanges dans un domaine viticole voisin, elle avait brusquement quitté son emploi sans explication…



La fille à vélo : Le corps d’une adolescente est retrouvé gisant près de son vélo, sur un chemin isolé. Tout laisse d’abord penser à un accident avec délit de fuite. Ses vêtements et son sac sont intacts, mais quelques marques sur son corps évoquent une possible agression. Ses parents, bouleversés, assurent qu’elle n’aurait jamais dû se trouver là, en pleine nuit. Elle était censée passer la soirée chez sa meilleure amie… Alors que s’est-il réellement passé ? Et si elle fuyait quelque chose — ou quelqu’un ?

Clairvoyance : Le corps sans vie d’une femme d’une cinquantaine d’années est découvert en train de dériver au bord d’une rivière par un pêcheur. Aucun papier d’identité sur elle, aucun indice… sauf un badge retrouvé au fond de la poche de sa veste. Dessus, un logo : « VM+ ». Cette piste mène à une société marseillaise spécialisée dans la voyance par téléphone, où la victime aurait été employée. Qui était-elle vraiment ? Et que faisait-elle si loin de chez elle ?