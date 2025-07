C dans l’air du 11 juillet 2025 : les invités et le sommaire

Publicité





C dans l’air du 11 juillet 2025, invités et sommaire – Ce vendredi et comme chaque soir sur France 5, Caroline Roux vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C dans l’air ». Quels sont les invités et le sommaire de l’émission aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 17h25 sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





C dans l’air du 11 juillet 2025 : invités et le sommaire

⬛ Ukraine : Trump s’impatiente, l’Europe se protège

« La guerre en Europe est déjà là », alerte le chef d’état-major des armées, Thierry Burkhard. Il juge la menace russe « durable », comme l’a aussi affirmé cette semaine le patron de la DGSE, Nicolas Lerner, parlant d’une menace « existentielle à moyen et long terme ».



Publicité





Dans ce climat de tension, Paris et Londres renforcent leur coopération nucléaire. Macron et Starmer veulent coordonner leur dissuasion face à Moscou. La guerre en Ukraine s’intensifie, et Trump s’agace : il a traité Poutine de « menteur » et, selon CNN, l’aurait menacé l’an dernier de « bombarder Moscou » si le conflit se poursuivait.

La France serait désormais une « cible prioritaire » du Kremlin, selon Burkhard. Espionnage, manipulations, survols menaçants : les ingérences russes se multiplient.

À Gaza, Trump pousse aussi pour un accord « d’ici la fin de la semaine », mais Netanyahu exige une démilitarisation. Alors que 450 soldats israéliens sont morts, 70 % des Israéliens soutiendraient un cessez-le-feu en échange des derniers otages.

Comment réagir face à Moscou ? Que veut Trump ? Un accord est-il possible à Gaza ?

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C dans l’air » ce vendredi 11 juillet 2025 à 17h40 sur France 5. Rediffusion à 23h55.