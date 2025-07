Ici Tout Commence spoiler : Kelly et Souleymane amoureux ? (vidéo épisode du 15 juillet)

Publicité





Ici tout commence spoiler – Kelly et Souleymane seraient-ils amoureux dans votre série quotidienne « Ici tout commence » ? Dans quelques jours, alors que les choses sont enfin apaisées et qu’ils vont devenir parents dans quelques semaines, Kelly et Souleymane sont plus complices que jamais…











Kelly et Souleymane collaborent en parfaite harmonie en cuisine. Grâce à Kelly, Souleymane s’est rapidement senti à l’aise, au point de choisir de rester dans sa brigade. À la surprise générale, les deux ex affichent une entente remarquable. Après toutes les tensions liées à la grossesse de Kelly, leur complicité et leur complémentarité n’ont jamais été aussi fortes. Kelly est radieuse et semble sous le charme de Souleymane…

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1219 du 15 juillet 2025, Souleymane et Kelly très complices

Pour visionner cette vidéo, retrouvez là directement sur TF1+ en cliquant ici.



Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.