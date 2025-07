Camping Paradis du 14 juillet : ce soir Pierre Deny dans l’épisode inédit « Coup de théâtre au camping »

Publicité





Camping Paradis du 14 juillet 2025 : histoire et interprètes de l’épisode de ce soir « Coup de théâtre au camping » – Ce lundi soir, Laurent Ournac et son équipe du « Camping Paradis » vous donne rendez-vous sur TF1. Au programme ce soir, un inédit avec Pierre Deny et Clémence Lassalas (Demain nous appartient) et Thomas Da Costa (Ici tout commence).





A voir dès 21h10 sur TF1 mais aussi en streaming puis un peu plus tardivement et durant 7 jours en replay sur TF1+.







Camping Paradis du 14 juillet 2025 : histoire de l’épisode « Coup de théâtre au camping »

Cette semaine, le Camping Paradis accueille une troupe de théâtre. L’installation se déroule dans une ambiance détendue, jusqu’à ce que le metteur en scène, Éric, apprenne une mauvaise nouvelle : Alain Meurice, censé jouer le rôle principal, s’est blessé. La déception est immense pour les jeunes comédiens Manon et Théo, mais elle est de courte durée, car Meurice est remplacé au pied levé par une star du grand écran : Jean-Paul Vanel ! Si Éric et Manon se réjouissent de cette arrivée inattendue, Théo, lui, est bien plus réservé. Il confie à Tom la raison de son malaise : Jean-Paul Vanel n’est autre que son père… un père absent, avec qui il a coupé les ponts depuis longtemps et à qui il ne veut rien devoir.

Pendant ce temps, Audrey accueille Isabelle et Julie, venues passer leur tout premier week-end en amoureux après avoir transformé leur longue amitié en histoire d’amour. Mais leur escapade romantique est perturbée par l’arrivée surprise d’Antoine, l’ex de Julie, persuadé qu’il peut la reconquérir. Entre Julie, qui n’ose pas le blesser, et Antoine, qui refuse d’accepter la réalité, Isabelle va devoir faire preuve de beaucoup de patience pour éviter que le séjour ne vire au cauchemar.



De son côté, Christian Parizot est prêt à tout pour attirer l’attention de son idole, Jean-Paul Vanel, espérant décrocher un rôle dans la pièce en répétition au Camping Paradis…

Camping Paradis du 14 juillet 2025, le casting

Avec : Laurent Ournac (Tom Delormes), Thierry Heckendorn (André), Patrick Guérineau (Xavier), Candiie (Audrey), Patrick Paroux (Parizot), Pierre Deny (Jean-Paul Vanel), Thomas Da Costa (Théo Daubigny), Eric Geynes (Eric), Clémence Lassalas (Manon), Gari Kikoïne (Antoine), Caroline Chirache (Julie Daloz), Marylou Salvatori (Isa), Sarah Jague (Campeuse 1), Tamara de Leener (Campeuse 2)

Extrait vidéo

Et on termine comme toujours ou presque par les images avec un extrait de l’épisode de ce soir.

Cet été le Camping Paradis est ouvert, tous les lundis à 21h10 sur TF1 ou en replay sur TF1+.