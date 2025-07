Le Concert de Paris et le feu d’artifice : artistes et programme ce soir sur France 2 (14 juillet 2025)

Publicité





Le Concert de Paris 2025 et le feu d’artifice de la ville de Paris, c’est ce lundi soir sur France 2 ! Une soirée présentée par Stéphane Bern avec l’Orchestre national de France, le Chœur et la Maîtrise de Radio France.





A suivre dès 20h45 sur la chaîne mais aussi en streaming vidéo puis replay sur France.TV.







Le Concert de Paris 2025 : demandez le programme

À l’occasion de la 13ᵉ édition du concert, la Ville de Paris, France Télévisions, Radio France et Electron Libre Productions sont heureux d’offrir aux téléspectateurs deux moments exceptionnels en une seule soirée :

Le Concert de Paris suivi du feu d’artifice de la Ville de Paris. Ce concert sera diffusé en direct sur France 2 et France Inter, ainsi qu’en simultané via l’UER-Eurovision sur les antennes de plus de 20 pays, faisant de cet événement l’un des plus grands rendez-vous de musique classique au monde, rassemblant plusieurs millions de spectateurs.



Au pied de la tour Eiffel, l’Orchestre National de France, le Chœur et la Maîtrise de Radio France, sous la direction de Cristian Măcelaru, accompagnés des plus grands solistes internationaux, proposeront une 13ᵉ édition spectaculaire aux couleurs du Brésil, dans le cadre de la saison Brésil-France 2025. Pour conclure ce concert, une Marseillaise vibrante sera interprétée, symbolisant un intense moment d’union nationale.

Le Concert de Paris 2024, les artistes invités

Chœur de Radio France – Lionel Sow, chef de chœur

Maîtrise de Radio France – Sofi Jeannin, cheffe de chœur

Orchestre National de France – Cristian Măcelaru, direction

Aida Garifulina – Soprano

Julie Fuchs – Soprano

Bruno de Sa – Sopraniste

Elīna Garanča – Mezzo soprano

Benjamin Bernheim – Ténor

Florian Sempey – Baryton

Gautier Capuçon – Violoncelle

Dom La Nena – Violoncelle

Bomsori – Violon

Et à 23h00 : Le Feu d’artifice de la Ville de Paris – Pour Eiffel

Le spectacle pyrotechnique sera sublimé par 1 000 drones et mettra en lumière la Seine, les 10 ans de l’Accord de Paris, le Brésil ainsi que les valeurs de la capitale. Il s’articulera autour de 4 grandes séquences et 11 tableaux. Pour la première fois, les drones évolueront au-dessus du Champ-de-Mars et du Trocadéro, « enveloppant » la tour Eiffel.

Le rendez-vous est fixé à 23h00 pour ce feu d’artifice qui viendra couronner cette magnifique soirée.

Après une édition 2024 où les Parisiens n’avaient pas pu assister au spectacle en raison de l’installation des sites olympiques, le 14 juillet 2025 marquera le retour du public sur le Champ-de-Mars.