Demain Nous Appartient du 10 juillet : Charles dit tout, Pierre débarque (résumé + vidéo épisode 1984 en avance)

Demain nous appartient du 10 juillet 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 1984 de DNA – Charles va finalement dire tout ce qu’il sait à la police ce soir dans votre série « Demain nous appartient ». Et un requin est retrouvé mort alors que Pierre Dalvin débarque à Sète avec un comportement étrange…





Demain nous appartient du 10 juillet 2025 – résumé de l’épisode 1984

Au commissariat, Roxane informe Aurore que la reconnaissance faciale n’a rien donné. Elles attendent les résultats ADN. Charles arrive et avoue connaître la victime : un dealer qu’il virait souvent de la Paillote. Il affirme avoir un alibi. De son côté, Violette confie à Jordan que la victime a été poignardée et qu’elle l’a vue se disputer avec Judith. Leur balade est interrompue par la découverte d’un requin mort.

Plus tard, Judith cherche Jordan pour réparer un lave-verres, mais Violette l’envoie balader. Plus tard, Judith avoue à Jordan que sa présence à la Paillote est une erreur, à cause des tensions avec Violette.



Damien trouve un bout de métal dans la gueule du requin mort. Damien retire la pièce métallique : une pale d’hélice. Le vétérinaire confirme que le requin est mort d’une overdose après avoir avalé la MDMA du dealer, identifiable grâce à un logo de serpent.

Au Mas, Kevin se plaint du ventre. Alex et Sylvain le croient simulateur, jusqu’à son malaise. Il est emmené aux urgences.

À l’hôpital, un homme suspect rôde près de la morgue. Benny l’interpelle. Il se présente comme un journaliste, Pierre Dalvin, cherchant à enquêter sur le cadavre. Chloé et Benny refusent son offre de pot-de-vin.

Victor laisse un message à Lou pour l’inviter à dîner. Karim, questionné par Martin, affirme ne plus avoir d’ambiguïté avec Lou. Plus tard, Victor apprend à Karim que Lou songe à revenir à Sète. Elle annule le dîner prévu avec Karim pour accepter celui de Victor à la Paillote, tout en admettant qu’elle n’a encore rien décidé…

VIDÉO Demain nous appartient du 10 juillet – extrait de l’épisode

