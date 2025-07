Plus Belle La Vie du 10 juillet 2025 : Deborah dit tout à Jennifer (résumé + extrait vidéo épisode 373 en avance)

Publicité





Plus belle la vie du 10 juillet 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 373 de PBLV – Jennifer va rencontrer Deborah cet après-midi dans votre feuilleton marseillais « Plus belle la vie, encore plus belle ». La jeune femme va tout lui révéler…





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







« Plus belle la vie, encore plus belle » du 10 juillet 2025 – résumé de l’épisode 373

Jennifer est avec Barbara. Elle vient de lire tous les messages échangés entre Samuel et la femme qui a appelé la veille. Ils correspondaient depuis six mois ! Leurs échanges portaient principalement sur des rendez-vous, et ils évoquaient souvent une petite fille. Jennifer se demande s’il s’agit de l’enfant de Samuel. Barbara en doute : il ne lui aurait jamais caché une chose pareille, selon elle. Elle lui suggère d’aller à la rencontre de cette femme, mais Jennifer a peur. Elle lui demande de l’accompagner, ce que Barbara accepte.

Au Pavillon des Fleurs, Blanche a reçu un courrier du notaire concernant la donation de Samuel. Luna pense qu’il faut dire la vérité à Jennifer, mais Blanche a promis à Samuel de garder le secret. Luna insiste, en vain : Blanche préfère attendre que les obsèques aient eu lieu.



Jennifer et Barbara rencontrent enfin Deborah Larcher, accompagnée de sa fille Romy. Deborah leur explique que Samuel s’occupait d’elles depuis l’affaire avec Thomas en début d’année. Jennifer lui annonce alors brutalement la mort de Samuel. Deborah raconte à Jennifer combien Samuel a été présent pour elle et pour Romy. Il n’y avait rien d’amoureux entre eux, mais Romy et lui ont eu un vrai coup de cœur mutuel. Jennifer tombe des nues : elle réalise combien Samuel lui a caché de choses. Romy, elle, parle de la générosité de Samuel et évoque le Pavillon des Fleurs.

Gabriel prépare les funérailles de Samuel. Thomas le retrouve tendu. Gabriel avoue qu’il est à bout. Thomas essaie de le réconforter et lui propose son soutien. Ils finissent par se prendre les mains…

Jennifer se rend finalement au Pavillon des Fleurs pour confronter Blanche et Luna. Blanche lui révèle que Samuel avait refusé l’héritage de sa mère et avait préféré faire un don au Pavillon. Il souhaitait créer une fondation pour les enfants. Jennifer comprend que c’était pour Romy. Elle encaisse mal ce nouveau secret. Elle conclut que Samuel voulait un enfant, mais qu’elle n’était pas la femme qu’il lui fallait.

Vadim a passé la nuit avec Esteban, mais ce dernier veut rester sérieux pendant toute la durée du concours. Plus tard, à la résidence, les jeunes policiers s’entraînent. La sœur de Morgane propose une soirée arrosée. Esteban est le seul à s’y opposer. Morgane rejoint Jules, qui fait la fête avec sa sœur. Celle-ci se moque de Morgane, et Jules, un peu éméché, lui donne raison. Vadim arrive alors : Esteban, qui a trop bu, semble prêt à abandonner ses bonnes résolutions…

De son côté, Zoé accompagne Ariane au commissariat. Ariane est toujours bouleversée par la mort de Samuel. Zoé lui propose de déjeuner au Mistral, mais elle refuse. Zoé comprend qu’Ariane évite le quartier. Elle tente d’aborder le sujet de Djawad, ce qui agace Ariane, qui s’éloigne brusquement. Déterminée, Zoé décide d’aller parler à Djawad lui-même. Mais celui-ci lui affirme qu’il n’a pas vu Ariane depuis plusieurs jours, et qu’il n’y a eu aucune dispute entre eux…

Djawad attend Ariane, qui hésite à le rejoindre. Il lui demande pourquoi elle l’évite. Ariane tente de fuir, rappelant qu’il n’y a pas de sentiments entre eux. Djawad lui avoue qu’il a eu peur pour elle. Finalement, ils s’embrassent.

VIDÉO Plus belle la vie du 10 juillet 2025 – extrait vidéo

