Demain Nous Appartient du 7 juillet : Soizic révèle avoir tué Martial ! (résumé + vidéo épisode 1981 en avance)

Demain nous appartient du 7 juillet 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 1981 de DNA – Alors que François est en prison, la police va faire une découverte sur Soizic ce soir dans « Demain nous appartient ». Et celle-ci va finalement avouer avoir tué Martial !…





Un épisode inédit à suivre dès 19h10 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Demain nous appartient du 7 juillet 2025 – résumé de l’épisode 1981

Aurore interroge Soizic sur ses propos à François avant son incarcération. Soizic affirme qu’elle lui a simplement dit l’aimer et vouloir l’aider, mais Aurore soupçonne leur complicité dans le meurtre de Martial. Faute de preuves, elle la relâche et charge Roxane de reprendre l’enquête. Roxane découvre que Soizic a changé ses pneus le lendemain du meurtre ! Aurore récupère les anciens pneus pour analyse.

Pendant ce temps là, Soizic rassure son fils Adam sur sa relation avec François et lui annonce qu’elle va faire ce qu’il faut pour le sortir de là. En fin de journée, elle se rend au commissariat et annonce à Michaël qu’elle a tué Martial !



À la Paillote, Violette critique Judith, qui perd son portefeuille. Jordan le retrouve et Judith le remercie chaleureusement, provoquant la jalousie de Violette. Bastien vient annoncer à Violette qu’il a raté ses rattrapages.

À l’hôpital, Samuel propose à Marine de sortir, mais elle préfère leur routine. Marine interrompt Fred et Soraya pour demander la voiture, et Fred cède. Le soir, Soraya prête finalement sa voiture à Fred et Victoire pour leur sortie plongée.

VIDÉO Demain nous appartient du 7 juillet – extrait de l’épisode

