Plus Belle La Vie du 7 juillet 2025 : Samuel victime d’un évènement dramatique (résumé + extrait vidéo épisode 370 en avance)

Publicité





Plus belle la vie du 7 juillet 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 370 de PBLV – C’est un évènement dramatique qui vous attend cet après-midi dans votre série quotidienne de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». Et pour cause, Samuel va se faire tirer dessus !





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Publicité





« Plus belle la vie, encore plus belle » du 7 juillet 2025 – résumé de l’épisode 370

Samuel observe une bague avant de la ranger précipitamment lorsque Gabriel le rejoint. Il semble en forme et confie à Gabriel que le sport du week-end lui a fait le plus grand bien. Gabriel se réjouit de le voir ainsi, et Samuel avoue que c’est grâce à l’amour ! Pendant ce temps, Jennifer raconte à Barbara qu’elle a fait des cauchemars à propos de son frère, ce qui ne lui arrive jamais. Elle se souvient notamment du jour où il avait tué un chaton…

Plus tard, Samuel se promène avec Lenny et lui montre la bague. Lenny, qui habite à côté du Pavillon des Fleurs, se plaint du bruit nocturne qu’il pense volontaire. Quand Lenny s’éloigne, Samuel téléphone et laisse un message à quelqu’un, disant qu’il a quelque chose d’important à lui annoncer…



Publicité





Samuel rend ensuite visite à Blanche au Pavillon des Fleurs. Il lui révèle qu’il vient d’hériter d’une petite fortune — un million d’euros — dont il ne veut pas. Il souhaite en faire don au Pavillon pour couper les ponts avec sa famille. Blanche est bouleversée par cette annonce. Samuel n’impose qu’une seule condition : que Jennifer ne soit jamais mise au courant. Au même moment, Luna arrive, paniquée après de nouveaux messages menaçants de leur voisin. Samuel dit connaître Lenny Privat et propose d’aller lui parler. Jennifer rappelle alors Samuel, qui lui promet de la rappeler après avoir réglé « un petit souci ».

Samuel frappe à la porte de Lenny. Il n’a pas fait attention, son téléphone reste décroché, et Jennifer, restée en ligne, entend toute la scène. Quand la porte s’ouvre, Lenny est armé et Jennifer entend alors un coup de feu !

De son côté, Esteban explique à Vadim que son hôtel a pris feu ; il a pu sauver ses affaires, mais ignore où dormir. Vadim pense aux chambres libres dans la résidence étudiante, désertée pendant l’été, et promet de voir ce qu’il peut faire. À la résidence, Mirta annonce à Vadim que le bailleur accepte de louer les chambres vacantes. Vadim lui transmet les noms et contacts des intéressés, mais Mirta réalise qu’ils sont sept au lieu des cinq prévus. Vadim propose alors d’héberger Esteban.

Alors que Gabriel s’apprête à partir en pause déjeuner, Mathieu lui rappelle qu’il a encore un patient à voir. Gabriel essaye de négocier pour que Mathieu le prenne à sa place, mais apprend qu’il s’agit d’Axel. Il décide finalement de s’en occuper lui-même. Pendant la consultation, Axel lui fait une déclaration : il ressent des sentiments forts pour lui ! Gabriel répond en l’embrassant. Plus tard, Babeth surprend Gabriel en train d’embrasser Axel lorsqu’il le raccompagne, ce qui la rend nostalgique de ses débuts amoureux.

A LIRE AUSSI : Plus Belle La Vie spoilers : les adieux à Samuel, Morgane fait un choix, les résumés jusqu’au 18 juillet 2025

VIDÉO Plus belle la vie du 7 juillet 2025 – extrait vidéo

Pour découvrir un extrait vidéo de cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Plus belle la vie, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Plus belle la vie, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 13h40 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.