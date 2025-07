Demain Nous Appartient spoiler : surprise, Nina à la plage avec... (vidéo épisode du 9 juillet)

Publicité





Demain nous appartient spoiler – On peut dire que Nina va avoir une surprenante baby-sitter dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, dans quelques jours, la fille de Lou et Karim est à la plage avec… Victor Brunet !











L’ex de Lou lui rend service et garde la petite fille sur la plage… en costume ! Un baby-sitter hors norme alors que Raphaëlle rejoint Martin pour déjeuner à la Paillote. Elle salue Victor et s’interroge. Victor lui explique qu’il rend service à une ex tandis que Nina lui demande s’il s’agit de son amoureuse. Raphaëlle et Victor précisent que pas du tout !

Y aurait-il encore quelque chose de possible entre Lou et Victor ?

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1983 du 9 juillet 2025 : Victor garde Nina

