Un Si Grand Soleil du 7 juillet : Akim arrêté pour meurtre, Bilal sous le choc (résumé épisode 1695 en avance)

Un si grand soleil du 7 juillet 2025, spoiler résumé de l’épisode 1695 en avance – Que va-t-il se passer lundi dans votre série quotidienne de France 3 « Un si grand soleil » ? Si vous avez hâte d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du lundi 7 juillet 2025.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Akim réalise qu’il a tiré sur Thierry. Ce dernier s’effondre, Thaïs arrête Akim. Margot est sous le choc et en larmes.

Pendant ce temps là au commissariat, Alex relit la déposition de Lucas. Il n’a plus qu’à la signer. Il risque 3 ans de prison et 45.000 euros d’amende. Alex pense qu’il va prendre du sursis, il va pouvoir avancer. Lucas le remercie d’avoir été sympa avec lui malgré ses débordements.



Thaïs et Margot témoignent alors que la police emmène Akim. Thierry fait un arrêt cardiaque, les secours tentent de le réanimer. Mais Thierry est mort, Thaïs appelle le commissariat, en larmes.

Becker réunit ses équipes au commissariat. Elise fait irruption et annonce, sous le choc, que Thierry s’est fait tirer dessus. Il est mort. Tout le monde accuse le coup. Plus tard, Becker et Manu n’en reviennent pas qu’Akim ait pu faire ça, Becker explique à Manu qu’il n’était pas sous l’emprise de stupéfiants.

A la galerie, Ulysse critique tout ce que Lucas a fait en son absence. Au commissariat, Manu interroge Akim. Il ne comprend pas. Becker écoute l’interrogatoire. Akim explique qu’il était venu pour passer le week-end avec sa copine, Margot, mais elle l’a quitté par téléphone. Il a débarqué pour avoir des explications, elle lui a dit que c’était fini et il a dégoupillé. Akim avoue que Thierry lui a demandé de le suivre, il ne l’a pas fait. Thierry a sorti son arme et il a encore refusé d’obtempéré. Akim avoue lui avoir sauté dessus, il a pété un plomb et le coup est parti tout seul…

De son côté, Thaïs est en larmes… Elise lui apporte un café. Thaïs culpabilise, elle dit qu’elle n’a pas géré.

La mère de Lucas vient parler à Alix à la galerie. Alix s’en veut de ne pas avoir prévenu la police à l’époque tandis que Marie regrette d’avoir prévenu Bertrand. Alix lui assure qu’elle n’y est pour rien, elle ne pouvait pas imaginer son ex-mari capable de faire ça. Marie pleure en lui disant que Lucas la tient pour responsable et ne veut plus le voir. Alix lui assure que ça passera, Lucas doit avancer.

Marc interroge le juge Laplace au sujet de la mort de Thierry. Il lui assure qu’Akim n’était pas en service, il sera traité comme n’importe quel autre citoyen.

Marie quitte Montpellier, elle tente d’appeler Lucas mais il ne décroche pas. Elle lui laisse un message pour lui dire au revoir. Pendant ce temps là, Emma pense que Lucas a été dur avec sa mère. Il ne veut même pas écouter son message et veut parler d’autre chose. Il lui propose de venir vivre avec lui ! Emma trouve ça rapide, elle hésite mais finit par dire oui !

Manu interroge Margot. Elle se confie ensuite à Cécile, elle est toujours bouleversée. A la coloc à la ferme, Elise parler à Bilal. Elle doit lui annoncer le pire : son frère est en garde à vue, il a tué un collègue !

Un si grand soleil, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 20h40 sur France 3. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de France.tv.