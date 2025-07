Fort Boyard : quels gains pour l’équipe de Maxime Gasteuil ? (résumé émission 4 du 26 juillet 2025)

Publicité





Fort Boyard, résumé, mot code, et gains de l’équipe du 26 juillet 2025 – C’est parti pour le quatrième numéro de la saison 2025 de Fort Boyard. Ce soir le Père Fouras recevait Maxime Gasteuil, Manon Azem, Zabou Breitman, Redouane Bougheraba, Caroline Anglade.











A l’issue des épreuves et des aventures, l’équipe n’avait qu’un seul indice et a du faire deux sacrifices. Ils ont donc pu ouvrir 3 indices : MONTAGNE, MURAILLE, PARTOUT. Ils ont rapidement trouvé le mot code : PASSE.

Ils ont récolté les précieux boyards et le verdict tombe : ils ont remporté 15.180 euros au profit de l’association PHOCEO,le fonds de dotation de l’Assistance Publique – Hôpitaux de Marseille. Il représente une solidarité marseillaise tangible, avec 7,7 millions d’euros récoltés et près de 160 projets soutenus. Aux côtés des 18 000 professionnels de santé et du million de patients accueillis chaque année, PHOCEO s’engage tout au long de l’année à financer des initiatives essentielles pour les patients, les soignants et la recherche.

Fort Boyard du 26 juillet, le replay

Si vous avez manqué ce 4ème numéro de Fort Boyard ce samedi 26 juillet, sachez qu’il sera rapidement disponible en replay streaming gratuit sur France.TV durant 7 jours encore en cliquant ici.



