Ici Tout Commence spoiler : Tom tombe de haut, il découvre... (vidéo épisode du 30 juillet)

Ici tout commence spoiler – On peut dire que Tom va tomber de haut dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». En effet, dans quelques jours, il va découvrir qu’il est absolulent pas HPI !











Depuis quelques jours, Tom est persuadé d’avoir un QI hors norme. Fidèle à son ego démesuré, il ne manque pas une occasion de s’auto-congratuler, quitte à rabaisser les autres pour se sentir encore plus brillant. Bien décidé à faire taire les moqueries et à prouver sa supériorité intellectuelle, il propose un test de QI avec ses amis… Verdict : Tom est-il vraiment HPI ? Eh bien non ! C’est la grosse claque. Résultat : éclats de rire et humiliation générale.

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1230 du 30 juillet 2025, Tom découvre qu’il n’est pas HPI

