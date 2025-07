Ici tout commence du 7 juillet : Lionel frappe Souleymane ! (résumé + vidéo épisode 1213 en avance)

Publicité





Ici tout commence du 7 juillet 2025, résumé et vidéo extrait épisode 1213 – Souleymane continue de rejeter Kelly et le bébé ce soir dans votre série « Ici tout commence ». Et avec Lionel, ils vont en venir aux mains !





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Publicité





Ici tout commence du 7 juillet – résumé de l’épisode 1213

Souleymane a annoncé à Kelly qu’il ne reconnaîtra pas le bébé. Carla l’incite pourtant à renouer le dialogue pour que le service se passe bien. Pendant ce temps, Emi, qui quitte la brigade, elle est remplacée par Jim et soutenue par Billie.

Au restaurant éphémère, le chef Saint-Surin goûte les entrées de Souleymane et lui propose un poste de second à New York. Pendant le service, Lionel s’agace de voir Souleymane ignorer Kelly. Après coup, Kelly lui laisse la porte ouverte pour l’avenir, mais Souleymane refuse violemment, l’accusant d’avoir gâché sa chance !



Publicité





Kelly, bouleversée, est victime d’une contraction et part se reposer chez Lionel. Souleymane apprend qu’elle va bien, mais refuse de s’impliquer. Lionel, furieux, finit par le frapper.

Pendant ce temps là, lors d’un entraînement pour le concours chez Castelmont, Zoé sabote Léonard pour éviter la corvée de nettoyage. Honteuse, elle revient l’aider, avec Solal. De son côté, Maya veut recoucher avec Gaspard, tandis que Malik culpabilise d’avoir couché avec Charlotte. Bien qu’ils soient en couple libre, Malik clarifie avec Charlotte qu’il ne veut pas la revoir intimement…

A LIRE AUSSI : Ici Tout Commence spoilers : le championnat commence, une rupture, les résumés jusqu’au 25 juillet 2025

Ici tout commence du 7 juillet 2025 – extrait vidéo

Pour découvrir un extrait vidéo cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.