Ici Tout Commence spoiler : Teyssier et sa brigade arrivent chez Castelmont (vidéo épisode du 22 juillet)

Ici tout commence spoiler – Teyssier, Clotilde et leur brigade de majors vont partir chez Castelmont la semaine prochaine dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ».











Dans quelques jours, Léonard, Zoé et Solal, mais aussi Gaspard et Carla qu’Emmanuel a décidé d’emmener pour former une équipe de secours, arrivent à la montagne. Paysage à couper le souffle, établissement luxueux et terrains de tennis les attendent ! Et comme toujours, on peut déjà vous annoncer que la compétition du concours de la meilleure école de cuisine de France s’annonce mouvementée !

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1224 du 22 juillet 2025, l’arrivée à l’école Castelmont

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.