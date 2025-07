Obsèques de Thierry Ardisson : un dernier adieu orchestré pour « l’Homme en noir »

Publicité





Ce jeudi 17 juillet, l’église Saint‑Roch, dans le 1ᵉʳ arrondissement de Paris, a accueilli les obsèques de Thierry Ardisson, l’animateur et producteur de télévision emblématique, décédé lundi 14 juillet à l’âge de 76 ans des suites d’un cancer du foie. Fidèle à son style, la cérémonie, strictement privée, a débuté à 16h30, selon le programme soigneusement orchestré par Ardisson lui-même.











Une mise en scène à son image

C’est un cercueil intégralement noir – sa couleur fétiche – qui a fait son entrée dans l’église, accueillie par de longs applaudissements à l’intérieur comme à l’extérieur du lieu de culte. Les invités avaient été conviés à revêtir un costume noir, avec ou sans lunettes noires, conformément au « dress code Ardisson » mentionné sur les faire‑parts.

Un livret distribué présentait une playlist conçue par l’animateur : des titres comme Working Class Hero (John Lennon), L’Il Mondo, Lazarus (David Bowie), In My Life (Beatles) ou encore The Light That Has Lighted the World (George Harrison) figuraient parmi les morceaux choisis. Ce dernier a été joué à la fin du touchant discours prononcé par sa femme, la journaliste Audrey Crespo‑Mara, selon des témoins.

Des figures du PAF en deuil

Parmi l’assistance se trouvaient des personnalités du monde médiatique, de la culture et de la politique : Brigitte Macron, Laurent Baffie, Léa Salamé, Michel Drucker, Florent Pagny, Marc‑Olivier Fogiel – autrefois son rival – ainsi que Delphine Ernotte, présidente de France Télévisions. Arthur aurait même trébuché en arrivant sur les marches de l’église, un ultime gag à la Ardisson selon certains reporters.



De nombreuses figures de l’univers audiovisuel ont également honoré sa mémoire : Maïtena Biraben, Alex Vizorek, Patrick Timsit, Tom Villa, Emmanuel Chain, Philippe Corti, parmi d’autres. Les anonymes aussi étaient présents : un millier de personnes, noirs vêtues, sont restés à l’extérieur, applaudissant l’arrivée du cortège.

Après la cérémonie à Saint‑Roch, l’inhumation se déroulera dans « la plus stricte intimité ».

Un hommage à la hauteur d’une carrière porteuse de provocation

Tout au long de sa longue trajectoire (plus de 40 années à l’écran), Ardisson a toujours voulu contrôler la mise en scène de sa vie et de sa mort. Il avait ainsi préparé ce jour, distribué un dossier aux journalistes dès lundi, listé sept intervenants possibles pour témoigner, sélectionné les extraits de ses émissions à diffuser, et même choisi la musique & l’encens .

Mercredi soir, TF1 avait diffusé le documentaire La face cachée de l’homme en noir, réalisé par sa femme Audrey Crespo‑Mara, retraçant sa carrière, ses traits de caractère et sa lutte contre la maladie.