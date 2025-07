Intervilles : qui a gagné et décroché sa place en finale ce 3 juillet ?

Publicité





C’était l’événement télévisuel tant attendu : Intervilles faisait son grand retour ce soir sur France 2, après plusieurs années d’absence. A l’animation, avec Valérie Bègue, Camille Cerf, Magali Ripoll, Bruno Guillon, Nagui, et Yoann Riou. Qui a gagné ce soir ? Réponse !











Opposées dans une ambiance survoltée, les équipes de Coulanges-les-Nevers et de Beauvais se sont livrées une bataille mémorable, entre jeux d’adresse et épreuves d’agilité. Au terme d’un duel serré et riche en rebondissements, c’est finalement Coulanges-les-Nevers qui a remporté la victoire, offrant à ses supporters un véritable moment de liesse.

Grâce à ce succès, Coulanges-les-Nevers se qualifie pour la grande finale d’Intervilles, qui se tiendra dans un mois. L’équipe tentera alors de décrocher le titre face aux meilleures villes du tournoi.

Ce grand retour d’Intervilles signe aussi celui d’un divertissement populaire qui avait tant manqué au paysage audiovisuel français, et promet déjà de nouvelles soirées pleines de rires, de suspense et de bonne humeur.



La semaine prochaine, retrouvez Gap face à Bourgoin-Jallieu.