Secret Story 13 : qui a été éliminé ? (résumé + replay prime du 3 juillet 2025)

Publicité





Secret Story 13, prime du 3 juillet 2025 – C’est parti pour le prime en direct de Secret Story 13, à l’issue duquel un quatrième habitant sera éliminé et devra quitter la maison des secrets.





Christophe salue les habitants et annonce que tous les secrets sont en danger ce soir !







Publicité





Magnéto sur la guerre des clans

On retrouve Romy et Adrien sur le pont des sacrifices. Ils doivent chacun protéger un indice sur leurs secrets (web pour Romy et famille pour Adrien). Romy sacrifie notamment un indice sur le secret de Mayer, Adrien sacrifie un indice sur Pimprenelle.



Publicité





Magnéto Inspecteur Secret

On retrouve Constance et Célia sur le pont des sacrifices. Elles doivent elles aussi protéger des indices sur leurs secrets (Montreal pour Constance, Vidéos pour Célia). Constance sacrifie la moitié de la cagnotte de Célia qui va à Mayer, Célia sacrifie la totalité de la cagnotte de Constance qui va à Adrien, Constance met un vote contre elle et contre Célia aux prochaines nomination, et enfin Célia fait pareil. Elles ont donc toutes les 2 déjà 2 votes contre elles pour les prochaines nominations !

Magnéto sur Romy et Mayer

On les retrouve sur le pont des sacrifices, eux aussi pour protéger des indices : E=MC2 pour Mayer, BUZZ pour Romy. Mayer sacrifie 3.000 euros de sa cagnotte pour les donner à Adrien, Romy refuse de sacrifier 3.000 euros de sa cagnotte pour les donner à Pimprenelle, Mayer accepte de mettre deux votes contre Romy aux prochaines nominations. Romy doit donc donner son indice à Mayer.

Magnéto sur Noah et Anita, et Adrien et Pimprenelle

On retrouve Noah et Anita pour la grande supercherie. Anita et Noah sont face à Pimprenelle et Adrien sur le pont des sacrifices. Pimprenelle doit protéger l’indice « cicatrices », et Noah « A+N ». Pimprenelle sacrifie la moitié de la cagnotte d’Adrien, Noah sacrifie la moitié de la cagnotte d’Anita, Pimprenelle refuse de nominer Adrien d’office pour la semaine prochaine, et Noah nomine Anita d’office. Pimprenelle remet son indice à Noah.

Place à un ultime sacrifice pour Noah : pour éviter une nomination à vie, il doit sacrifier Anita et la nominer. Noah joue le jeu de sa mission et annonce que oui ! Anita pense être éliminée. Elle est très en colère et ne veut plus parler à Noah.

Anita rejoint le plateau du prime et c’est sur un message de Noah qu’elle découvre la supercherie !

Magnéto Mister Secret

Christophe accueille Amélie Netten et Mélanie Da Cruz, anciennes candidates emblématiques. On découvre ensuite Lou et Vivian, qui rejoignent eux aussi la maison cette semaine ! Ils vont rejoindre Anita dans la maison de cristal !

Marianne éliminée

22h54 : il est l’heure pour les nominés de se rendre dans le sas.

Magnéto Amour Secret

La Voix parle ensuite à Anita dans la maison de cristal.

23h05 : c’est l’heure des résultats. Constance et Ethan sont sauvés par le public, Marianne est éliminée !

Anita accueille les anciens dans la maison de cristal.

Secret Story 13 : replay du prime du 3 juillet 2025

Rendez-vous demain à 19h sur TFX pour la quotidienne et jeudi prochain à 21h10 pour suivre le prochain prime de Secret Story 13. Et si vous avez manqué le prime de ce jeudi 3 juillet 2025, sachez qu’il est maintenant dispo en replay streaming sur TF1+ en cliquant ICI durant 7 jours.