Joséphine Ange Gardien du 11 juillet : vos épisodes cet après-midi sur TF1

Joséphine Ange Gardien du 11 juillet 2025 – Ce vendredi après-midi et pour bien finir la semaine, c’est deux épisodes de votre série « Joséphine Ange Gardien » qui vous attendent sur TF1. Quels sont les épisodes rediffusés aujourd’hui ? On vous dit tout !





A suivre dès 14h25, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur TF1+ pendant 7 jours.







Joséphine Ange Gardien du 11 juillet 2025 : l’épisode « Sur le coeur »

Charline, mariée et mère de deux enfants, voit son existence bouleversée lorsqu’on lui diagnostique un cancer du sein. Ce choc réveille une profonde blessure : elle a perdu sa mère de la même maladie. Submergée par l’angoisse, Charline refuse d’accepter la réalité et s’enfonce dans le déni. Heureusement, Joséphine est là pour l’aider à surmonter cette épreuve et à envisager plus sereinement l’opération qui l’effraie tant.

Avec : Mimie Mathy (Joséphine Delamarre), Ingrid Chauvin (Charline), Arnaud Gidoin (Marc), Cosima Bevernaege (Justine), Tristan Robin (Tony), Juliette Pi (Roxane), Omar Mebrouk (Frédéric Maille), Marie-Bénédicte Roy (Lili), Emilie Deville (Mila), Fatima Adoum (Docteur Borgon), Arnaud Maillard (Gérard), Fabien Lucciarini (Chrirurgien oncologue), Christelle Garcia Moya (L’hôtesse), Lionel Cecilio (Le serveur), Eric Soubelet (Cherasse)

Avec la participation de : Roger Miremont (Pierre)



Et à 16h10 l’épisode « Graines de chef »

À 20 ans, Chloé participe à un prestigieux concours national de cuisine. Considérée comme l’une des grandes favorites, elle s’effondre dès la première épreuve, paralysée par le stress. Pour l’aider à retrouver confiance en elle, Joséphine devra mettre tout en œuvre, y compris l’éloigner une bonne fois pour toutes des mauvaises influences qui l’entourent…